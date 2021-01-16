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Водомер

Водоканал призывает молдавских потребителей спасать водомеры от морозов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210116/33266351/Apa-Canal-prizyvaet-potrebiteley-spasat-vodomery-ot-morozov.html

В связи с резким понижением температуры воздуха, особенно в ночные часы, приборы учета потребления воды требуют особого внимания.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Кишиневский водоканал (Apă-Canal Chișinău) призывает потребителей воды обеспечить теплоизоляцию мест расположения приборов учета, люков для доступа, внутренних канализационных сетей и водопроводов. Такое предупреждение на предприятии выпустили в связи с наступившими холодами.

Во избежание вероятных аварий и ненужных расходов необходимо защитить специальными материалами ответвления водопроводов и водомеры, оставив свободным только циферблат для считывания данных о расходе воды.

Вода, APĂ
© Sputnik / Константин Чалабов
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Apa-Canal обращается с призывом ко всем управляющим жилищным фондом, а также к бытовым потребителям проявлять бдительность и принять меры по защите приборов учета от вымерзания и порчи.

При несоблюдении требуемых условий оператор снимает с себя ответственность за последующее прекращение подачи услуг по водоснабжению.

По данным метеорологов, с 16 по 19 января в Молдове погода резко похолодает. Таким образом, в ночные часы термометры будут показывать от -10 до - 15 градусов, а днем ​​они будут регистрировать в пределах от -5 до -10 градусов по Цельсию. 

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