Чествование лауреатов: Минкульт наградил деятелей культуры

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Премии Министерства образования, культуры и исследований ежегодно присуждаются в области культуры за творческие произведения и художественные инновации, которые оказали значительное влияние на национальную и международную культуру и получили признание общества, а также способствовали продвижению молдавской культуры на международном уровне.
Лауреатами за 2020 год стали:
- Премия Валериу Купчи в области театра — Диана Декусярэ-Оникэ, актриса, Национальный театр им. Михая Эминеску.
- Премия Константина Стере в области литературы — Аркадие Сучевяну, писатель, глава Союза писателей Молдовы.
- Премия Гавриила Музическу в области музыки — Академическая хоровая капелла "Дойна".
- Премия Владимира Курбета в области танца — Константин Шеремет, артист балета, главный хореограф Ансамбля народного танца "A doua tinerețe".
- Премия Штефана Чобану в области сохранения культурного наследия и музеографии — Аурелия Корнельки, музеограф Национального музея истории Молдовы.© Sputnik / Mihai Caraus
- Премия Иона Мадана в области библиотечного дела и библиографии — Рената Козонак, генеральный директор Национальной книжной палаты.
- Премия Исидора Бурдина в области нематериального культурного наследия — Светлана Бадражан, этномузыковед, доктор искусствоведения.
- Премия Георге Чинчлей в области продвижения культурного имиджа в СМИ — Русалина Руссу, главный редактор, ведущая общественной компании Teleradio Moldova.
- Премия Михая Греку в области изобразительного искусства — Тудор Збырня, скульптор, директор Национального художественного музея Молдовы.
- Премия Эмиля Лотяну в области кино — режиссер и сценарист Влад Друк.
- Премия Вениамина Апостола в области художественного образования — Татьяна Свиридова, преподаватель фортепиано, Республиканская музыкальная школа-интернат им. Сергея Рахманинова.
- Премия лучшему руководителю местного учреждения культуры — Ион Тулбу, руководитель отдела культуры и туризма Хынчешт.
Все лауреаты получили статуэтку премии, почетный диплом Министерства образования, культуры и исследований и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч леев.
Национальный день культуры учрежден постановлением парламента в 2012 году и приурочен к дню рождения поэта Михая Эминеску.
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