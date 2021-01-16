Чествование лауреатов: Минкульт наградил деятелей культуры

В рамках Национального дня культуры профильное ведомство организовало церемонию награждения лауреатов ежегодных премий в области культуры.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Премии Министерства образования, культуры и исследований ежегодно присуждаются в области культуры за творческие произведения и художественные инновации, которые оказали значительное влияние на национальную и международную культуру и получили признание общества, а также способствовали продвижению молдавской культуры на международном уровне.

Лауреатами за 2020 год стали:

Премия Валериу Купчи в области театра — Диана Декусярэ-Оникэ, актриса, Национальный театр им. Михая Эминеску.

Премия Константина Стере в области литературы — Аркадие Сучевяну, писатель, глава Союза писателей Молдовы.

Премия Гавриила Музическу в области музыки — Академическая хоровая капелла "Дойна".

Премия Владимира Курбета в области танца — Константин Шеремет, артист балета, главный хореограф Ансамбля народного танца "A doua tinerețe".

Премия Штефана Чобану в области сохранения культурного наследия и музеографии — Аурелия Корнельки, музеограф Национального музея истории Молдовы. © Sputnik / Mihai Caraus Аурелиу Чокой поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Премия Иона Мадана в области библиотечного дела и библиографии — Рената Козонак, генеральный директор Национальной книжной палаты.

Премия Исидора Бурдина в области нематериального культурного наследия — Светлана Бадражан, этномузыковед, доктор искусствоведения.

Премия Георге Чинчлей в области продвижения культурного имиджа в СМИ — Русалина Руссу, главный редактор, ведущая общественной компании Teleradio Moldova.

Премия Михая Греку в области изобразительного искусства — Тудор Збырня, скульптор, директор Национального художественного музея Молдовы.

Премия Эмиля Лотяну в области кино — режиссер и сценарист Влад Друк.

Премия Вениамина Апостола в области художественного образования — Татьяна Свиридова, преподаватель фортепиано, Республиканская музыкальная школа-интернат им. Сергея Рахманинова.

Премия лучшему руководителю местного учреждения культуры — Ион Тулбу, руководитель отдела культуры и туризма Хынчешт.

Все лауреаты получили статуэтку премии, почетный диплом Министерства образования, культуры и исследований и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч леев.

© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Лауреаты Национальной премии в области культуры за 2020-й год.

Национальный день культуры учрежден постановлением парламента в 2012 году и приурочен к дню рождения поэта Михая Эминеску.

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