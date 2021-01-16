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Награждение лауреатов премий в области культуры

Чествование лауреатов: Минкульт наградил деятелей культуры

© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210116/33266593/Minkult-provel-tseremoniyu-nagrazhdeniya-deyateley-kultury-spisok-laureatov.html

В рамках Национального дня культуры профильное ведомство организовало церемонию награждения лауреатов ежегодных премий в области культуры.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Премии Министерства образования, культуры и исследований ежегодно присуждаются в области культуры за творческие произведения и художественные инновации, которые оказали значительное влияние на национальную и международную культуру и получили признание общества, а также способствовали продвижению молдавской культуры на международном уровне.

Лауреатами за 2020 год стали:

  • Премия  Валериу Купчи в области театра — Диана Декусярэ-Оникэ, актриса, Национальный театр им. Михая Эминеску.
  • Премия  Константина Стере в области литературы — Аркадие Сучевяну, писатель, глава Союза писателей Молдовы.
  • Премия Гавриила Музическу в области музыки — Академическая хоровая капелла "Дойна".
  • Премия  Владимира Курбета в области танца — Константин Шеремет, артист балета, главный хореограф Ансамбля народного танца "A doua tinerețe".
  • Премия Штефана Чобану в области сохранения культурного наследия и музеографии — Аурелия Корнельки, музеограф Национального музея истории Молдовы.
    Возложение цветов к бюсту М. Эминеску
    © Sputnik / Mihai Caraus
    Аурелиу Чокой поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
  • Премия Иона Мадана в области библиотечного дела и библиографии — Рената Козонак, генеральный директор Национальной книжной палаты.
  • Премия Исидора Бурдина в области нематериального культурного наследия — Светлана Бадражан, этномузыковед, доктор искусствоведения.
  • Премия Георге Чинчлей в области продвижения культурного имиджа в СМИ — Русалина Руссу, главный редактор, ведущая общественной компании Teleradio Moldova.
  • Премия  Михая Греку в области изобразительного искусства — Тудор Збырня, скульптор, директор Национального художественного музея Молдовы.
  •  Премия Эмиля Лотяну в области кино — режиссер и сценарист Влад Друк.
  • Премия Вениамина Апостола в области художественного образования — Татьяна Свиридова, преподаватель фортепиано, Республиканская музыкальная школа-интернат им. Сергея Рахманинова.
  • Премия лучшему руководителю местного учреждения культуры — Ион Тулбу, руководитель отдела культуры и туризма Хынчешт. 

Все лауреаты получили статуэтку премии, почетный диплом Министерства образования, культуры и исследований и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч леев.

Награждение лауреатов премий в области культуры-2020
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Лауреаты Национальной премии в области культуры за 2020-й год.

Национальный день культуры учрежден постановлением парламента в 2012 году и приурочен к дню рождения поэта Михая Эминеску.

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