Вниманию водителей: рекомендации полиции в связи с морозами

В связи с резким похолоданием патрульная полиция напоминает водителям, на что нужно обратить внимание для безопасного вождения зимой.

"Желтый код" погодной опасности в связи с резким похолоданием вступил в силу в субботу и продлится до 19 января. Как обещают синоптики, ночью температура воздуха составит от -10 до - 15 градусов, а днем термометры покажут от 5 до 10 ниже нуля. По данным метеорологов, среднесуточная температура воздуха снизится на 5-7 градусов по сравнению с нормой в -3 и -5.

Учитывая непростые погодные условия, Национальная инспекция общественной безопасности разработала ряд рекомендаций для водителей.

Для безопасного вождения зимой водителям рекомендуется:

перед выездом автомобиль тщательно очистить от наледи;

плавно управлять транспортным средством, обеспечить хорошую видимость через лобовое стекло, зеркала, боковые стекла;

укомплектовать автомобиль зимними шинами, цепями и противоскользящим материалом;

проверить фары, уровень масла, топливо, антифриз, жидкость для лобового стекла и систему отопления;

не допускать резкий обгон и нарушения правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим.

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Полиция Кишинева ранее предупреждала водителей о том, что им нужно проявлять особое внимание к пешеходам. Они являются одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения.

Самим пешеходам полиция настоятельно рекомендует переходить улицу в специально отведенных для этого местах, на пешеходных переходах и на зеленый сигнал светофора, чтобы у водителей было достаточно времени для торможения.

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