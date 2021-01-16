Вниманию водителей: рекомендации полиции в связи с морозами

Учитывая непростые погодные условия, Национальная инспекция общественной безопасности разработала ряд рекомендаций для водителей.
Для безопасного вождения зимой водителям рекомендуется:
- перед выездом автомобиль тщательно очистить от наледи;
- плавно управлять транспортным средством, обеспечить хорошую видимость через лобовое стекло, зеркала, боковые стекла;
- укомплектовать автомобиль зимними шинами, цепями и противоскользящим материалом;
- проверить фары, уровень масла, топливо, антифриз, жидкость для лобового стекла и систему отопления;
- не допускать резкий обгон и нарушения правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим.
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Полиция Кишинева ранее предупреждала водителей о том, что им нужно проявлять особое внимание к пешеходам. Они являются одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения.
Самим пешеходам полиция настоятельно рекомендует переходить улицу в специально отведенных для этого местах, на пешеходных переходах и на зеленый сигнал светофора, чтобы у водителей было достаточно времени для торможения.
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