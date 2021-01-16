Искусство заливать каток: история приднестровского ледовара

День ледовара отмечают во всем мире 16 января. Профессия для юга редкая, но Sputnik Молдова все же разыскал одного "морозного комбайнера" в Тирасполе.

ТИРАСПОЛЬ, 16 января. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Руслан Малярчук – не хоккеист, не фигурист и не тренер, но с начала года буквально живет на арене "Снежинка". Его конек – ледоварение – весь карантин провисел на гвозде. В январе лед на тираспольском катке тронулся. Его срочно пришлось залить. Наш герой со вкусом смакует процесс приготовления своего "пирога" (на профессиональном сленге – ледовой арены).

© Sputnik / Sorokopud Julia Ледовар Руслан Малярчук

"Нас, ледоваров, раз-два и обчелся на все Приднестровье. Мы все принимали участие в возвращении катка. Его правильно заливать надо в течение недели. Постепенно. Замораживаем бетон. Там внутри трубки с гликолем. Лишь через пару дней тонкими слоями наносим воду. Потом лед красим, рисуем разметки, рекламу, если надо. Всю эту "начинку" накрываем верхним слоем. Поэтому и называем его "пирог", потому что слоев много", - разжевывает ледовар.

© Sputnik / Sorokopud Julia Ледовар Руслан Малярчук в работе

В основной работе Руслан Малярчук имеет дело с кондиционерами – устанавливает, налаживает, прочищает. Про хоккейно-фигуристскую "морозилку" узнал 5 лет назад. С тех пор ледоварение – его зимнее хобби. В плане заработка профессия скользкая – лишь на сезон, но к любимому делу притерся. Тем более Руслан привык работать не только в ледовом поле.

"У меня еще с советских времен права тракториста. Я когда-то работал в колхозе на тракторе. Это тоже трактор, только ледоуборочный. Еще мы называем его комбайн", – объясняет ледовар.

Кстати, приднестровский ресурфейсер, как правильно называется ледовый комбайн, в своей сборке уникален. Итальянец с двигателем от российской "Волги". "Тройной тулуп" приднестровских ледоваров: когда европейская техника начала умирать, ей сделали пересадку машинного "сердца". Стучит теперь как новенькое. Правда, много бензина ест.

© Sputnik / Sorokopud Julia Ледовая арена в Тирасполе

"Ресурфейсер мы заправляем бензином. Конечно, это недешево. Расход приличный. 20 литров хватает на 6 выездов. Выходит – на день", – подсчитал Малярчук.

Теперь его "колхоз" – это 1800 снежных квадратов, которые "ледовый тракторист" поливает, расчищает, полирует по 6 раз на день. Идеальное скольжение – его урожай, который собирают посетители ледового комплекса.

"Народ с удовольствием приходит покататься. Особенно учитывая новогодние праздники, все хотят сказочной атмосферы. Тут по выходным полная арена. Еще был наплыв раньше, когда в хоккей здесь играли. Мы тоже обеспечивали командам легкий лед", – вспоминает Руслан.

В конце дня Руслан Малярчук отгоняет свой некухонный комбайн в гараж. Завтра человек необычной профессии вернется готовить ледяной "пирог", который нельзя съесть, но легко разрезать.

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