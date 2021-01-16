Искусство заливать каток: история приднестровского ледовара

ТИРАСПОЛЬ, 16 января. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Руслан Малярчук – не хоккеист, не фигурист и не тренер, но с начала года буквально живет на арене "Снежинка". Его конек – ледоварение – весь карантин провисел на гвозде. В январе лед на тираспольском катке тронулся. Его срочно пришлось залить. Наш герой со вкусом смакует процесс приготовления своего "пирога" (на профессиональном сленге – ледовой арены).
"Нас, ледоваров, раз-два и обчелся на все Приднестровье. Мы все принимали участие в возвращении катка. Его правильно заливать надо в течение недели. Постепенно. Замораживаем бетон. Там внутри трубки с гликолем. Лишь через пару дней тонкими слоями наносим воду. Потом лед красим, рисуем разметки, рекламу, если надо. Всю эту "начинку" накрываем верхним слоем. Поэтому и называем его "пирог", потому что слоев много", - разжевывает ледовар.
В основной работе Руслан Малярчук имеет дело с кондиционерами – устанавливает, налаживает, прочищает. Про хоккейно-фигуристскую "морозилку" узнал 5 лет назад. С тех пор ледоварение – его зимнее хобби. В плане заработка профессия скользкая – лишь на сезон, но к любимому делу притерся. Тем более Руслан привык работать не только в ледовом поле.
"У меня еще с советских времен права тракториста. Я когда-то работал в колхозе на тракторе. Это тоже трактор, только ледоуборочный. Еще мы называем его комбайн", – объясняет ледовар.
Кстати, приднестровский ресурфейсер, как правильно называется ледовый комбайн, в своей сборке уникален. Итальянец с двигателем от российской "Волги". "Тройной тулуп" приднестровских ледоваров: когда европейская техника начала умирать, ей сделали пересадку машинного "сердца". Стучит теперь как новенькое. Правда, много бензина ест.
"Ресурфейсер мы заправляем бензином. Конечно, это недешево. Расход приличный. 20 литров хватает на 6 выездов. Выходит – на день", – подсчитал Малярчук.
Теперь его "колхоз" – это 1800 снежных квадратов, которые "ледовый тракторист" поливает, расчищает, полирует по 6 раз на день. Идеальное скольжение – его урожай, который собирают посетители ледового комплекса.
"Народ с удовольствием приходит покататься. Особенно учитывая новогодние праздники, все хотят сказочной атмосферы. Тут по выходным полная арена. Еще был наплыв раньше, когда в хоккей здесь играли. Мы тоже обеспечивали командам легкий лед", – вспоминает Руслан.
В конце дня Руслан Малярчук отгоняет свой некухонный комбайн в гараж. Завтра человек необычной профессии вернется готовить ледяной "пирог", который нельзя съесть, но легко разрезать.
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