В чем причины агрессивного вождения - отвечает инструктор

Директор кишиневской автошколы утверждает, что через агрессию, проявляющуюся на дороге, водители выражают исключительно свои внутренние конфликты и эмоциональную незрелость.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Водители, которые проявляют агрессивное поведение в дорожном движении, демонстрируют только свои внутренние конфликты. По крайней мере, так думает инструктор и директор автошколы в Кишиневе Артур Чекан. По его словам, еще одно объяснение дорожного хаоса кроется в низком уровне культуры. Об этом он рассказал в радоэфире Sputnik.

"Транспортная ситуация говорит о нашей культуре, о нашем наследии, о том, на каком уровне мы находимся и как мы думаем, какие ценности у нас есть, что мы ценим в нашей жизни, что мы видели в наших родителях и какие у нас были примеры", - говорит Артур Чекан.

Другими словами, водитель, столкнувшийся с внутренними проблемами, с гораздо большей вероятностью совершит нарушение ПДД, независимо от рисков, которым он подвергается.

"Наиболее частые причины аварий или агрессии на дороге возникают из-за внутренних конфликтов водителя. То есть участник дорожного движения с большей вероятностью может вызвать автомобильную аварию или войти в конфликтную ситуацию, когда он не примирился с собой, испытывает разочарование, имеет другие проблемы, которые находятся внутри него и не решены", - добавляет он.

И эта теория верна не только для дорожной ситуации, рассказывает Артур Чекан.

"Я думаю, что эта теория верна не только с точки зрения дорожной ситуации. Если мы посмотрим на подавляющее большинство нашего общества, мы увидим, что внутри социума много работы", - добавляет специалист по безопасности дорожного движения.

На вопрос, является ли стоимость автомобиля показателем поведения водителя в пробке, Артур Чекан ответил просто:

"Цена машины, которой вы управляете, не является показателем, потому что, независимо от стоимости машины, если вы не сформировались изнутри, вы незрелы, это повлияет на ваше поведение на дороге: вы сядете за руль нетрезвым, будете водить агрессивно и превышать скорость. Мозг позволяет совершать такие нарушения, потому что он не сформировался, не достиг зрелости и не видел примеров, достойных подражания".

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