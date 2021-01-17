Проблема на всю жизнь: во что обходится наркозависимость

Около 5000 леев тратит государство на лечение одного пациента от наркозависимости. При этом никто из прошедших терапию не застрахован от рецидива.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. В общей сложности 11% наркозависимых удается вылечиться после длительной реабилитации. В большинстве случаев пациенты рецидивируют или становятся алкоголиками. Об этом в студии радио Sputnik рассказала психиатр-нарколог Евдокия Пачу.

По ее словам, самое сложное - лечить наркоманов, зависимых от синтетических наркотиков, так как врач не знает точно, какое именно химическое вещество вызвало интоксикацию.

"Симптомы показывают, что мы имеем дело с острой интоксикацией, но мы не знаем, какое вещество принял человек. В результате мы можем лечить только симптомы. Такие отравления сопровождаются слуховыми, зрительными галлюцинациями и бредом", - уточнила Евдокия Пачу.

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В отличие от марихуаны и опиатов, синтетические наркотики очень токсичны, их негативное влияние на здоровье необратимо, говорит специалист. Настолько, что родители просто не узнают своих детей.

"Эти препараты быстро влияют на мозг, печень, сердечно-сосудистую систему. Пациент разрушает свое тело, разум, дух. Родители больше не узнают своих детей. Они теряют свои ценности, их единственная цель - найти дополнительную дозу, чтобы почувствовать себя лучше", - сказала Евдохия Пачу.

На дезинтоксикационное лечение одного пациента государство выделяет около 5000 леев - на курс в 21 день. Однако процесс реабилитации занимает всю жизнь и стоит намного дороже.

"Пациент проходит восстановительное лечение в реабилитационном центре, где находится 4 месяца. Стоимость процедур, которые он выполняет, составляет около четырех тысяч леев в месяц. Однако 80% пациентов рецидивируют под воздействием определенных факторов или становятся алкоголиками", - подытожила Евдокия Пачу.

По ее словам, статус зависимого сохраняется за потребителем наркотиков на всю жизнь.

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