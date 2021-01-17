Серийные убийцы и маньяки в Молдове – история страшных преступлений

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В январе 2021 года в США казнили Лизу Монтгомери – до этого женщин там государство не лишало жизни 68 лет. Преступление Лизы слишком чудовищно, чтобы подробно его описывать. Она была признана вменяемой, но нормальный человек такое бы не совершил. Это поступок социопата, иначе говоря, человека, лишенного даже зачатков эмпатии. Социопаты живут среди нас и не всегда доходят до крайности – преступления. Но, увы, так бывает не всегда.

Человеческое дно

Маньяки, серийные убийцы, массовые убийцы — это самое дно криминального мира и самые страшные, безжалостные и кровавые преступники. Их действия лишены корысти и поэтому непонятны и страшны. Подобные преступники существовали во все времена, при любых режимах и в любых политических формациях.

В тайниках их черных душ всегда пытались разобраться психологи, психиатры и детективы, но безуспешно — предотвратить появление очередного маньяка пока не смог никто.

Интересно, что самые кассовые фильмы и покупаемые романы — это триллеры о поисках маньяка. Тема эта щекочет нервы и привлекает обывателей. Страшно лишь то, что фильмы ужасов на фоне реальных преступлений выглядят неубедительно.

В Солнечной Молдавии

К превеликому сожалению, подобные случаи происходили и в нашей стране уже в новейшее время — расстрелявший влюбленную парочку "дурлештский маньяк" так и не найден. Зато пойман и осужден в 2003 году маньяк-педофил Руслан Муту, убивший двоих детей…

В советское время информация о подобных преступлениях не афишировалась — маньяк и развитой социализм не всегда сочетались в теории марксизма-ленинизма, только когда количество жертв и бессилие милиции становилось слишком очевидным, общество информировалось о наличии или поимке убийцы.

© Sputnik / Владимир Вяткин Серийный убийца Андрей Чикатило.

Фамилия Чикатило давно стала нарицательной — арест убийцы, на счету которого как минимум 53 жертвы, совпал по времени с перестройкой и гласностью. Убийца пионеров и заслуженный учитель (или заслуженный мучитель, как его стали позже называть) Анатолий Сливко и его чудовищные преступления также не сочетаются с бытующими представлениями о безопасном детстве в СССР. Отметилась в доперестроечное время и Молдова — тогда еще Молдавия.

Александр Скрынник — работник фабрики "Букурия", замечательный муж и отец, длительное время убивал. В 1980 году, когда жители СССР рыдали над телевизором с улетающим олимпийским мишкой, он подбросил своему знакомому портфель с женской головой, анонимно вымогая деньги.

Очередной жертве удалось спастись во время свидания с маньяком у Комсомольского озера. Изучив его письма ей, следователи вышли на Скрынника. Задержали убийцу у кинотеатра "Патрия" — он спешил в кино с новой знакомой. На допросе Скрынник разоткровенничался и сказал, что убивать начал после того, как знакомая девушка заразила его "дурной болезнью". По приговору суда маньяк был расстрелян.

Павел Данилов — житель МССР. Убивал в соседней Украине, куда поехал на заработки в 1969 году. За шесть месяцев на "новой работе" Данилов совершил шесть нападений — одно убийство и пять изнасилований с покушением на убийство. Провел 10 лет в психиатрической больнице, после чего… вернулся на родину. Дальнейшая его судьба неизвестна, к сожалению — ибо во всем мире таких преступников берут на пожизненный учет. Возможно, он еще жив?

Как их остановить

Каковы причины превращения обычного человека в зверя, совершающего немыслимой жестокости преступления? Общий уровень морали в обществе, несомненно, сказывается на вероятности и частоте появления подобных преступников, в этом уверен ветеран МВД и бывший вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Владимир Коваль

"Мы должны вкладывать деньги в народное образование и культуру, чтобы потом не тратить в два раза больше на правоохранительные органы. Купить вертолеты для поиска серийных убийств — много ума не надо. Важно не доводить дело до их возникновения", — заявил собеседник.

Подобной точки зрения придерживается и другой профессионал — ветеран МВД и экс-заместитель министра МВД Молдовы Борис Муравский.

"Очень серьезный удар по психике и воспитанию наносит интернет. Как говорил философ — каждое явление имеет двоякое значение. И позитивное, и негативное. В интернете для многих главное — привлечь подписчиков. И многие безответственно выкладывают сцены насилия, убийств, разврата, что сильно бьет по личности человека", — сказал эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Борис Муравский

Однако не всегда окружающая среда является главным фактором в формировании личностных патологий, продолжает собеседник.

"Есть исключения — когда рождается индивид, склонный к насилию. Но дело не только в биологии — как правило, такой человек носит в себе некое духовное наследство кого-то из прошлого поколения. В своей практике мы с подобными вещами не раз сталкивались. Думаю, элемент истины существует даже в теории Ломброзо", — резюмировал Муравский.

Маньяками не становятся

Чезаре Ломброзо — знаменитый итальянский врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии — утверждал, что преступниками и маньяками не становятся, а рождаются.

Эксперты по-разному относятся к научному наследию Ломброзо, однако генетический фактор, влияющий на появление серийных убийц, никто до конца не отрицает.

Вместе с тем современные исследователи отмечают — при раннем распознавании у ребенка поведенческих патологий вполне возможна коррекция, которая не позволит развиться "темной стороне" личности и превратит потенциального маньяка в законопослушного гражданина.

Ученые призывают каждого родителя обратить внимание на наличие у своего ребенка так называемой триады Макдонольда — трех отклонений в поведении: издевательство над животными, страсть к поджогам и недержание мочи после пяти лет.

Сочетание этих трех признаков, по мнению экспертов, говорит о повышенной вероятности появления личностных патологий уже у взрослого человека и требует внимательного наблюдения у специалистов.

Конечно, по статистике, на территории нашей страны за все время ее существования количество серийных убийц несколько меньше, чем даже в соседних регионах. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен, расслабляться нельзя. И дело не только в профессионализме работников правоохранительных органов, но и в способности гражданского общества быть начеку и противостоять злу общими силами. Ведь социопаты, маньяки, потенциальные убийцы живут в обществе и умеют чрезвычайно хорошо маскировать свою дьявольскую суть. Будем начеку.

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