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Лед

Спасатели предупреждают об опасности выходить на тонкий лед

© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210117/33276908/Spasateli-preduprezhdayut-ob-opasnosti-vykhodit-na-tonkiy-led.html

Чтобы лед на озерах не представлял опасности, температура воздуха должна быть отрицательной в течение нескольких дней подряд.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности тонкого льда, который установился на водоемах. Это обусловлено понижением температуры воздуха и образованием ледового моста на поверхности озер, рек и прудов страны. 

Настоятельно рекомендуется избегать рыбалки и хождения по льду, так как его толщина не превышает 8-10 см. Чтобы лед на озерах не представлял опасности, температура воздуха должна быть отрицательной в течение нескольких дней подряд. 

"Нынешние колебания температуры приводят к образованию ледяного покрова, но он непрочный и опасен для людей, которые собираются гулять по нему, кататься на коньках или ловить рыбу", - говорится в сообщении спасателей. 

Также в ГИЧС предупреждают о необходимости следить за несовершеннолетними. Родителей просят не оставлять детей без присмотра и не разрешать им играть возле водоемов. 

В случае необходимости за помощью можно обратиться, позвонив в службу 112.

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