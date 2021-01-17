Спасатели предупреждают об опасности выходить на тонкий лед

Чтобы лед на озерах не представлял опасности, температура воздуха должна быть отрицательной в течение нескольких дней подряд.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности тонкого льда, который установился на водоемах. Это обусловлено понижением температуры воздуха и образованием ледового моста на поверхности озер, рек и прудов страны.

Настоятельно рекомендуется избегать рыбалки и хождения по льду, так как его толщина не превышает 8-10 см. Чтобы лед на озерах не представлял опасности, температура воздуха должна быть отрицательной в течение нескольких дней подряд.

"Нынешние колебания температуры приводят к образованию ледяного покрова, но он непрочный и опасен для людей, которые собираются гулять по нему, кататься на коньках или ловить рыбу", - говорится в сообщении спасателей.

Также в ГИЧС предупреждают о необходимости следить за несовершеннолетними. Родителей просят не оставлять детей без присмотра и не разрешать им играть возле водоемов.

В случае необходимости за помощью можно обратиться, позвонив в службу 112.

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