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Мирча Снегур, 1990 год

Первый президент Молдовы отмечает день рождения

© Photo : SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210117/33276986/pervyy-prezident-moldovy-otmechaet-den-rozhdeniya.html

Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова, отмечает свой день рождения 17 января. Ему исполнился 81 год.

КИШИНЕВ, 17 января - Sputnik. Мирча Снегур, ставший первым президентом независимой Молдовы (с 1991 по 1996 год), празднует 17 января свой 81-й день рождения.

Igor Dodon, la sfat cu Mircea Snegur și Petru Lucinschi
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Criză politică în Moldova: Dodon, la sfat cu Snegur și Lucinschi - Video

Снегур занимал должность главы государства еще до провозглашения независимости 3 сентября 1990 года, когда Верховный Совет республики назначил его президентом Молдавской ССР.

1 декабря 1996 года Мирча Снегур проиграл президентские выборы Петру Лучинскому, который стал вторым президентом Республики Молдова.

Mircea Snegur în scuarul Catedralei mitropolitane din Chișinău, împreună cu Mitropolitul Vladimir, Serafim Urechean, Andrei Sangheli, Petru Lucinschi, la începutul anilor ’90 ai secolului trecut.
© Photo : SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Мирча Снегур в сквере у Кафедрального собора в Кишиневе вместе с митрополитом Владимиром, Серафимом Урекяном, Андреем Сангели, Петру Лучинским - начало 90-х годов.

В прошлом году день рождения Мирчи Снегура и его восьмидесятилетний юбилей был омрачен потерей в семье - супруга первого президента Джорджета Снегур скончалась 23 декабря 2019 года.

В семье Мирчи и Джорджеты Снегур родились двое детей: сын Виталий и дочь Наталья, известная как дипломат Наталья Герман, бывший министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Молдова и бывший посол в Австрии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Второй президент Молдовы Петру Лучинский также отметит свой день рождения в этом месяце, 27 января. Как и Снегур, он родился во Флорештском районе в том же году - 1940-м.

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