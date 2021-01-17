Первый президент Молдовы отмечает день рождения

Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова, отмечает свой день рождения 17 января. Ему исполнился 81 год.

КИШИНЕВ, 17 января - Sputnik. Мирча Снегур, ставший первым президентом независимой Молдовы (с 1991 по 1996 год), празднует 17 января свой 81-й день рождения.

Снегур занимал должность главы государства еще до провозглашения независимости 3 сентября 1990 года, когда Верховный Совет республики назначил его президентом Молдавской ССР.

1 декабря 1996 года Мирча Снегур проиграл президентские выборы Петру Лучинскому, который стал вторым президентом Республики Молдова.

© Photo : SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT Мирча Снегур в сквере у Кафедрального собора в Кишиневе вместе с митрополитом Владимиром, Серафимом Урекяном, Андреем Сангели, Петру Лучинским - начало 90-х годов.

В прошлом году день рождения Мирчи Снегура и его восьмидесятилетний юбилей был омрачен потерей в семье - супруга первого президента Джорджета Снегур скончалась 23 декабря 2019 года.

В семье Мирчи и Джорджеты Снегур родились двое детей: сын Виталий и дочь Наталья, известная как дипломат Наталья Герман, бывший министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Молдова и бывший посол в Австрии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Второй президент Молдовы Петру Лучинский также отметит свой день рождения в этом месяце, 27 января. Как и Снегур, он родился во Флорештском районе в том же году - 1940-м.

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