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Грецкие орехи

Молдавские заготовители пытаются занизить цены на грецкий орех

© Fotolia / Yuliiaholovchenko
Общество
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Sputnik Молдова
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Пока тактика скупщиков ореха не приносит результатов, считают в ассоциации EastFruit. Производители не спешат продавать продукцию по низкой цене.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В аграрных группах социальных сетей в Молдове появились объявления о закупке грецкого ореха в скорлупе по цене 20-25 леев за килограмм (1,15-1,44 доллара). Это значительно меньше средней оптовой цены, сложившейся в первой половине января текущего года – около 30 леев за килограмм (1,73 доллара), сообщают в ассоциации сельхозпроизводителей EastFruit.

Корзина с орехами. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Орех нынче дорог: очередное повышение цен на любимый продукт

Ранее EastFruit приводила прогноз, что на рынке Молдовы в январе увеличится предложение ядра грецкого ореха. Источником дополнительных поступлений продукции должна была стать переработка не законтрактованных запасов ореха урожая 2020 года в скорлупе, который фермерам-ореховодам, вопреки ожиданиям, не удалось продать дороже двух долларов за килограмм.

"С этой точки зрения "бомбардировка информационного поля" страны предложениями о скупке ореха в скорлупе по заведомо низкой цене – около 1 евро/кг, поступающими от заготовителей малого масштаба (которые перепродают продукцию крупным трейдерам-экспортерам) выглядит попыткой "надавить на рынок", - утверждают в ассоциации.

Пока она не приносит результата, считают в EastFruit. По мнению членов Союза производителей орехоплодных культур, предложений о продаже грецкого ореха в скорлупе даже по 1,5 евро за килограмм к середине января на рынке Молдовы не стало больше. Видимо, закупка активизируется только в случае, если уровень закупочных цен немного поднимется.

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