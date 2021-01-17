Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 214 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 214 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Не зафиксировано ни одного эпизода "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 152 854.

За минувшие 24 часа проведено 1074 теста, в том числе первичных - 1002.

Коронавирус выявлен у 10 медработников: трех врачей, пяти медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 226 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровел 481 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 143 150.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 5 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3250.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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