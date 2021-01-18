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Мороз и потоп — оживленную улицу в столице залило водой

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210118/33281292/moroz-i-potop-ozhivlennuyu-ulicu-v-stolice-zalilo-vodoj.html

В Молдове сохраняется морозная погода, в таких условиях одна из транспортных магистралей Кишинева рискует превратиться в ледяную реку.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Прорыв инженерных магистралей стал причиной настоящего потопа на улице Грэдина Ботаника в Кишиневе.

На видео, которое публикуют очевидцы в социальных сетях, видно, что проезжая часть на перекрестке с улицей Сармизеджетуса полностью залита водой.

При этом в Кишиневе сохраняется морозная погода, утром температура составила чуть более -10 градусов по Цельсию. В таких условиях оживленная транспортная магистраль рискует стать непригодной для использования.

"Здесь будет каток", — пишут пользователи в социальных сетях.

Минусовая температура будет сохраняться еще несколько дней. Так, во вторник, 19 января, дневной максимум окажется в пределах от -8 до -3 градусов, существенных осадков не ожидается. 20 декабря днем воздух прогреется от -5 до 0 градусов, а в последующие дни в Молдову постепенно придет потепление. 21 декабря дневная температура будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов Цельсия.

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Теги:
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