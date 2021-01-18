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В Кишиневе сохраняется "красный код" эпидемиологической опасности

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (366)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210118/33281483/v-kishineve-sohranyaetsya-krasnyj-kod-epidemiologicheskoj-situacii.html

Столица Молдовы по-прежнему остается главным очагом распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили муниципальные власти на оперативном заседании примэрии.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. По состоянию на вечер воскресенья в муниципальных лечебных учреждениях госпитализированными оставались 680 пациентов с COVID-19, еще 2149 кишиневцев проходят лечение на дому от легких форм коронавирусной инфекции.

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Об этом заявила на оперативном заседании в примэрии столицы глава управления соцобеспечения и здравоохранения Кишинева Татьяна Бучарски.

В Кишиневе продолжается действовать "красный код" эпидемиологической опасности. В городских больницах в крайне тяжелом состоянии остаются 52 госпитализированных пациента.

Общее число инфицированных в муниципии составило 64 460 подтвержденных случаев. Выздоровели 49 511 жителей города, погибли 1063 человека.

"Ситуация остается серьезной, но муниципальные больницы оснащены оборудованием, средствами защиты и противовирусными препаратами", — сказала Бучарски.

В учебных учреждениях зарегистрировано 62 случая COVID-19 у школьников, из которых 36 — новые случаи. В самоизоляции находятся 605 учеников. Об этом сообщила вице-примар столицы Анжела Кутасевич.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
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С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020 года в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021-го.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (366)

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Теги:
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