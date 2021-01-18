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Зима в Кишиневе

В Кишиневе выпал снег — на магистралях столицы обстановка нормальная

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210118/33282023/v-kishineve-vypal-sneg-na-magistralyah-stolicy-obstanovka-normalnaya.html

Резкое похолодание добавило работы коммунальным службам столицы — на улицах разбросаны десятки тонн противогололедных материалов.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Обстановка на магистралях столицы нормальная, несмотря на резкое похолодание и выпавший снег. Общественный транспорт ходит по расписанию - в понедельник утром на городские маршруты в Кишиневе вышли 323 троллейбуса и 104 автобуса.

гололед
© Sputnik / Евгений Биятов
Мороз и потоп — оживленную улицу в столице залило водой

Об этом сообщил администратор муниципального предприятия Exdrupo Сержиу Томицэ на оперативном заседании в примэрии столицы. По его словам, около 23.00 в воскресенье на улицы города было выведено 15 единиц спецтехники. Машины коммунальных служб разбросали на транспортных магистралях Кишинева 214 тонн соли и 47 тонн песчано-солевой смеси. В течение дня при необходимости будут приняты дополнительные меры по борьбе с гололедом.

По данным столичной администрации, начиная с 5 часов утра тротуары города и остановки общественного транспорта стали расчищать 400 рабочих и 18 спецмашин.

Примэрия настоятельно рекомендует автомобилистам не парковаться на тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Кроме того, экономических агентов из Кишинева и жилищные предприятия призывают убрать снег с подведомственной территории.

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Теги:
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