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Молодые люди обливаются холодной водой

За любителями крещенских купаний в Приднестровье присмотрят правоохранители

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210118/33283604/za-lyubitelyami-kreschenskikh-kupaniy-v-pridnestrove-prismotryat-pravookhraniteli.html

В 2021 году из-за пандемии приднестровскими властями принято решение не организовывать крещенские купания в специально отведенных местах.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. Около 150 сотрудников правоохранительных органов Приднестровья будут задействованы в патрулировании береговой полосы водоемов региона 18 и 19 января, когда традиционно проходят крещенские купания.

"Планы обеспечения общественного порядка подготовлены во всех территориальных гарнизонах. Патрулирование береговых линий осуществляют милиционеры и сотрудники аварийно-спасательных подразделений, экипированные необходимым снаряжением", - отметили в пресс-центре Приднестровья.

Празднование Крещения в Молдове, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Крещенские купания во время пандемии: советы врача
Из-за сложной эпидемиологической обстановки не будут организованы крещенские купания в специально отведенных местах, как это происходило в прошлые годы. Гражданам рекомендовано проводить ритуал омовения в домашних условиях. Раздача освященной воды организуется во дворах храмов.

"Правоохранители будут проводить с гражданами беседы о небезопасности купания в водоемах в сложившихся условиях", - пояснили в ведомстве.

В акватории реки Днестр в районе Тирасполя в дневное время будет также задействован спасательный катер Госуправления по чрезвычайным ситуациям.

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Теги:
крещенское купание, Приднестровье


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