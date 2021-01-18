За любителями крещенских купаний в Приднестровье присмотрят правоохранители

В 2021 году из-за пандемии приднестровскими властями принято решение не организовывать крещенские купания в специально отведенных местах.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. Около 150 сотрудников правоохранительных органов Приднестровья будут задействованы в патрулировании береговой полосы водоемов региона 18 и 19 января, когда традиционно проходят крещенские купания.

"Планы обеспечения общественного порядка подготовлены во всех территориальных гарнизонах. Патрулирование береговых линий осуществляют милиционеры и сотрудники аварийно-спасательных подразделений, экипированные необходимым снаряжением", - отметили в пресс-центре Приднестровья.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки не будут организованы крещенские купания в специально отведенных местах, как это происходило в прошлые годы. Гражданам рекомендовано проводить ритуал омовения в домашних условиях. Раздача освященной воды организуется во дворах храмов.

"Правоохранители будут проводить с гражданами беседы о небезопасности купания в водоемах в сложившихся условиях", - пояснили в ведомстве.

В акватории реки Днестр в районе Тирасполя в дневное время будет также задействован спасательный катер Госуправления по чрезвычайным ситуациям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova