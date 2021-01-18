За любителями крещенских купаний в Приднестровье присмотрят правоохранители

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. Около 150 сотрудников правоохранительных органов Приднестровья будут задействованы в патрулировании береговой полосы водоемов региона 18 и 19 января, когда традиционно проходят крещенские купания.
"Планы обеспечения общественного порядка подготовлены во всех территориальных гарнизонах. Патрулирование береговых линий осуществляют милиционеры и сотрудники аварийно-спасательных подразделений, экипированные необходимым снаряжением", - отметили в пресс-центре Приднестровья.
"Правоохранители будут проводить с гражданами беседы о небезопасности купания в водоемах в сложившихся условиях", - пояснили в ведомстве.
В акватории реки Днестр в районе Тирасполя в дневное время будет также задействован спасательный катер Госуправления по чрезвычайным ситуациям.
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