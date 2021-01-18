COVID-19 против образования: сколько школ и детсадов закрылись на карантин

В министерстве следят за эпидемиологической ситуацией во всех учебных заведениях республики. В ведомстве представили еженедельный отчет.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Согласно последним данным, в Молдове ни одно заведение среднего образования не работает дистанционно из-за карантина. Однако семь классов по стране ушли на самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, культуры и исследований.

Как отметили в ведомстве, всего в стране положительный результат теста на COVID-19 получили 102 ученика, еще 1114 – учатся на удаленке.

Среди учителей заразилось 163 человека, 86 отправились на самоизоляцию. Что касается недидактических кадров и вспомогательного персонала, там инфицированы 63 человека, 23 – на самоизоляции.

В дошкольных учебных заведениях на карантин закрылись 4 детсада и 14 групп. При этом заразились COVID-19 четыре ребенка, 603 на самоизоляции. Еще 67 человек из вспомогательного персонала получили положительные результаты теста, на самоизоляции 50 сотрудников детских садов.

В министерстве призвали администрацию и сотрудников всех учебных заведений продолжать строго соблюдать все эпидемиологические меры.

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