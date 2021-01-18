12:38 18 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.29
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
LIVE:
Пожар в здании филармонии

Израильские бизнесмены оказали поддержку Национальной филармонии Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (36)
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/19/31800289.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210118/33284559/izrailskie-biznesmeny-okazali-podderzhku-natsionalnoy-filarmonii-moldovy.html

Предприниматели из Израиля перечислили средства на реконструкцию исторического здания филармонии, которое сильно пострадало после крупного пожара в сентябре 2020 года.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Израильские бизнесмены оказали финансовую помощь в реконструкции здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. На это было пожертвовано 10 тысяч евро. Финансовые средства перечислены на счет Министерства финансов, открытый специально для восстановления здания филармонии в Кишиневе.

"Посол Молдовы Габриела Морару встретилась с двумя израильскими бизнесменами, которых глубоко тронул призыв посольства поддержать реконструкцию здания Национальной филармонии", - пояснили в посольстве Молдовы в Израиле.

Сгоревшие партитуры в Национальной филармонии.
© Sputnik / Crina Balea
Культурные события или катастрофы: каким стал 2020-й год для искусства Молдовы
На встрече присутствовала заместитель директора Торговой палаты Израиль - Молдова Орит Клейман. Она поблагодарила посла за работу по углублению сотрудничества между двумя странами и поиску деловых партнеров.

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров.

Легендарная концертная площадка и сцена "знала" таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Филармония – знаковое место для культуры Молдовы. Поэтому властями решено было восстановить ее здание на его историческом месте.

На данный момент три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (36)

По теме

В поддержку Национальной филармонии пройдет международный онлайн-концерт
Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Национальной филармонии
Теги:
пожар, финпомощь, Национальная филармония


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика
Читать под микроскопом: как создают миниатюрные книги
Русская классика под микроскопом: как создают миниатюрные книги - видео
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться