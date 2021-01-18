Израильские бизнесмены оказали поддержку Национальной филармонии Молдовы

Предприниматели из Израиля перечислили средства на реконструкцию исторического здания филармонии, которое сильно пострадало после крупного пожара в сентябре 2020 года.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Израильские бизнесмены оказали финансовую помощь в реконструкции здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. На это было пожертвовано 10 тысяч евро. Финансовые средства перечислены на счет Министерства финансов, открытый специально для восстановления здания филармонии в Кишиневе.

"Посол Молдовы Габриела Морару встретилась с двумя израильскими бизнесменами, которых глубоко тронул призыв посольства поддержать реконструкцию здания Национальной филармонии", - пояснили в посольстве Молдовы в Израиле.

На встрече присутствовала заместитель директора Торговой палаты Израиль - Молдова Орит Клейман. Она поблагодарила посла за работу по углублению сотрудничества между двумя странами и поиску деловых партнеров.

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров.

Легендарная концертная площадка и сцена "знала" таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Филармония – знаковое место для культуры Молдовы. Поэтому властями решено было восстановить ее здание на его историческом месте.

На данный момент три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинева.

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