Нехватка рук: кого еще подключат к работе кризисных центров Приднестровья

Для новобранцев работа в кризисных центрах, где проводятся различного рода консультации граждан, станет хорошим профессиональным опытом.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. С понедельника, 18 января, к работе в территориальных кризисных центрах Приднестровья подключены студенты медицинских колледжей. Уже больше месяца в центрах трудятся студенты старших курсов медфакультета Приднестровского госуниверситета (ПГУ).

"Будущие врачи консультируют тех, кто лечится от коронавирусной инфекции дома, вносят в электронные карты пациентов сведения о госпитализации или выздоровлении", – пояснили в Оперативном штабе Приднестровья.

Всего работать в кризисных центрах будет 165 студентов медицинских колледжей. В Тирасполе задействовано 59 студентов, в Бендерах – 43, в Слободзее – 20, в Рыбнице – 17, в Дубоссарах – 12, в Григориополе – 9 и в Каменке – 5.

Первую неделю новобранцы будут набираться опыта и учиться у старшекурсников медфакультета ПГУ, а со следующей приступят к работе самостоятельно, полностью заменив студентов университета.

"Все эти мероприятия мы возьмем на контроль. Уверен, что учащиеся колледжей смогут оказать нам эффективную помощь в работе и справятся с ней не хуже, чем студенты ПГУ", – подчеркнул глава Оперштаба Руслан Мова.

В Приднестровье запустили Кризисный центр в связи с чрезвычайным положением в начале апреля. В июле в городах и районах региона появились местные филиалы центра, поскольку головной офис не справлялся с большим количеством обращений.

"Операторами" центров стали представители правоохранительных структур, органов безопасности, внешнеполитического ведомства, Минздрава, Минэкономразвития, Минсоцзащиты, Санэпидемслужбы, а также медики и психологи.

В центрах в круглосуточном режиме принимают звонки от граждан по любым вопросам. В частности, по порядку передвижения по населенным пунктам и пересечения границы, пенсиям, оплате патента, получению паспорта, приобретению медикаментов и продуктов питания, а также по медицинским вопросам.

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