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"Молдовагаз" запустила контакт-центр для работы с потребителями

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210118/33285980/moldovagaz-zapustila-kontakt-tsentr-dlya-raboty-s-potrebitelyami.html

Новый сервисный центр компании проходил тестовые испытания, теперь он будет работать в стандартном режиме.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Новый контакт-центр "Молдовагаз" после завершения тестовых испытаний начал функционировать в стандартном режиме. Как сообщает служба по связям с общественностью предприятия, для работы с потребителями со всей страны в его штат включены 16 операторов, четверо из которых находятся в Кишиневе, а 12 – в регионах.

"Главной задачей центра является способствование развитию отношений между поставщиком природного газа, операторами системы и потребителями с целью оперативного разрешения возникающих проблем и запросов", – отметили в компании.

Газовая плита/
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ежедневно специалисты центра обрабатывают около 700 заявок. Из них около 550 затрагивают технические вопросы, включая передачу показаний счетчиков, сроки и условия подключения, поверку приборов учета и прочее. Примерно 150 запросов связаны с контрактными отношениями, выставлением счетов, оплатой потребления, регламентируемыми тарифами и другими вопросами.

График работы контакт-центра "Молдовагаз" – с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по номеру 1304, а для экстренных ситуаций предназначен номер 904, работающий круглосуточно.

В то же время завершаются испытания в экспериментальном режиме и новой услуги "Личный кабинет потребителя", доступной на сайте компании. Регистрация и использование опции являются бесплатными. Войдя в свою учетную запись, пользователь может проверить историю потребления природного газа за последние 12 месяцев, а также текущий баланс счета.

Среди других функций кабинета – возможность дистанционно передать текущие показания счетчиков, а также скачать и оплатить счет в режиме онлайн. Кроме этого, потребитель может оставить онлайн-заявку на перезаключение или расторжение контракта, обратиться за помощью в контакт-центр предприятия, а также разместить жалобу.

Более того, архитектура кабинета позволяет привязать к одной учетной записи сразу несколько точек потребления природного газа.

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Теги:
консультации, потребители, Молдовагаз


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