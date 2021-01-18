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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Додон: вскоре в Молдову будет доставлена российская вакцина "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210118/33286035/dodon-vskore-v-moldovu-budet-dostavlena-rossiyskaya-vaktsina-sputnik-v.html

Лидер Партии социалистов полагает, что в ближайшие недели в Кишиневе может появиться российская вакцина от коронавируса.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. На прошлой неделе пятый президент Молдовы Игорь Додон побывал с рабочим визитом в Москве и провел встречу с заместителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком, в ходе которой стороны обсудили получение Молдовой российской вакцины от коронавируса. Такое заявление сделал лидер Партии социалистов Игорь Додон на брифинге в понедельник. 

"Меня заверили, что Молдова получит несколько сотен тысяч доз вакцины от COVID-19 "Спутник V". Уже в ближайшие недели российская вакцина появится в Кишиневе", - заявил Додон. 

Эту информацию он сообщил после заседания исполкома Партии социалистов, на котором члены политформирования обсуждали текущую эпидемиологическую ситуацию в стране. 

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© Sputnik / Алексей Даничев
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Как отметил Додон, на данный момент в стране 152 тысячи зараженных, на прошлой неделе количество новых случаев сократилось на 2%, и это уже вторая неделя с начала года, когда их число уменьшается. 

Однако, как добавил лидер социалистов, молдавским властям не нужно расслабляться и пора начинать процесс вакцинирования населения. Для этих целей в страну в скором времени будет доставлена российская вакцина "Спутник V". 

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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