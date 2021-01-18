Без елок, но с Дедом Морозом: как в Приднестровье вручали подарки от России

Сладкие подарки в течение школьных новогодних каникул, которые для младшеклассников завершились лишь накануне, доставили адресатам представители Союза русских общин Приднестровья. Из-за пандемии это было необычно, но не менее ярко и празднично, чем в прежние годы.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. Традиционно в новогодние каникулы посольство России в Молдове организует приятные сюрпризы для приднестровских детей. Из-за пандемии на сей раз праздник прошел в несколько ином виде – без утренников под елкой, но с вручением новогодних сладких подарков на дому или в русских общинах региона – и в не менее праздничной обстановке.

"Елки мы в этом году не проводили по понятным причинам. Но праздник и ожидание чудес никто не отменял. Сладкий подарок - это традиционный символ Нового года и того, что все будет хорошо", – отметила руководитель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

По ее словам, вручать новогодние подарки "в выездном режиме" гораздо сложнее, чем организовать и провести 10-12 новогодних елок. Ведь попасть приятный сюрприз должен был до каждого в отдельности. И сделать событие не менее радостным и запоминающемся, чем в прошлые годы.

"Нашли Деда Мороза и Снегурочек и таким коллективом развозили подарки. И дети, и их родители были рады такому поздравлению. Особенно когда мы во дворе плясали. Сложный год был, все на нервах, и хотелось хоть таким образом создать праздник детям и порадовать их. И родителям было приятно", – сказала Кохтарева.

Она вспомнила также случай, когда к их праздничной процессии подбежали дети, которые не входили в планы и списки организаторов.

"Вручили подарки и уже садились в машину, как вдруг бегут дети. Они увидели Деда Мороза и Снегурочку и радостно ринулись к ним. Мы, конечно, вышли, спросили про успехи, выслушали стихи на немецком языке и тоже вручили подарки. Потому что верят же еще в чудеса?! И не скажешь ребенку: нет, извини, мы уже уходим", – рассказала она.

Среди тех, кто получил сладкие подарки, – дети членов русских общин, те, кто активно принимал участие в мероприятиях общин, дети социально-незащищенных семей – многодетные, малообеспеченные, а также воспитанники Суворовского училища, школы Макаренко, Дубоссарского реабилитационного центра, интернатов и епархии.

От посольства России в Молдове представители Союза русских общин раздали подарки 2500 детям. В этом году впервые такую помощь оказало также правительство города Москвы, выделив средства на сладости еще 1800 детям, живущим в Приднестровье.

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