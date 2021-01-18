Для тех, кто оказался на тонком льду: спасатели покажут, как уберечь себя

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям начинает кампанию по предотвращению трагических случаев на водоемах с тонким льдом.
"Акция направлена на предотвращение трагических случаев и травм среди людей, особенно рыбаков и несовершеннолетних, которые могут оказаться на льду прудов, рек и озер страны", - отметили в инспекции.
Во время кампании спасатели будут моделировать ситуацию, когда человек может провалиться под лед, а также покажут тем, кто попал в такую ситуацию, основные способы спасения.
Акция состоится 19 января в 10.00 на озере "Валя Морилор" в Кишиневе.
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