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Рыбалка на тонком льду.

Для тех, кто оказался на тонком льду: спасатели покажут, как уберечь себя

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210118/33286732/dlya-tekh-kto-okazalsya-na-tonkom-ldu-spasateli-pokazhut-kak-uberech-sebya.html

В Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям стартует кампания, в ходе которой спасатели объяснят, как правильно себя вести тем, кто оказался на тонком льду.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям начинает кампанию по предотвращению трагических случаев на водоемах с тонким льдом.

"Акция направлена ​​на предотвращение трагических случаев и травм среди людей, особенно рыбаков и несовершеннолетних, которые могут оказаться на льду прудов, рек и озер страны", - отметили в инспекции.

Во время кампании спасатели будут моделировать ситуацию, когда человек может провалиться под лед, а также покажут тем, кто попал в такую ситуацию, основные способы спасения.

Акция состоится 19 января в 10.00 на озере "Валя Морилор" в Кишиневе.

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Теги:
спасение, рыбалка, лед


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