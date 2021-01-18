Для тех, кто оказался на тонком льду: спасатели покажут, как уберечь себя

В Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям стартует кампания, в ходе которой спасатели объяснят, как правильно себя вести тем, кто оказался на тонком льду.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям начинает кампанию по предотвращению трагических случаев на водоемах с тонким льдом.

"Акция направлена ​​на предотвращение трагических случаев и травм среди людей, особенно рыбаков и несовершеннолетних, которые могут оказаться на льду прудов, рек и озер страны", - отметили в инспекции.

Во время кампании спасатели будут моделировать ситуацию, когда человек может провалиться под лед, а также покажут тем, кто попал в такую ситуацию, основные способы спасения.

Акция состоится 19 января в 10.00 на озере "Валя Морилор" в Кишиневе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova