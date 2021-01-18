Ультиматум от примара Кишинева для некоторых маршрутчиков: кому грозят штрафы

Столичный градоначальник рассказал о необходимости введения изменений в Кишиневе из-за участившихся инцидентов на одном из участков дорог.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Водители микроавтобусов больше не смогут брать пассажиров на кольцевой развязке в районе столичного Северного автовокзала. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, эта "остановка" не авторизована примэрией и является незаконной и опасной для пешеходов.

"Отныне водители маршруток будут ехать согласно графику и останавливаться на существующей легальной остановке, как и любой другой вид общественного транспорта. У них есть 10 дней, чтобы приспособиться к новым условиям", – уточнил Чебан.

Он отметил, что при этом водителей микроавтобусов предупредили, что "останавливаться в прежнем месте им будет запрещено с конца нынешней недели, в противном случае им может быть выписан штраф".

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"Мы обязаны ввести эти правила, так как в данном месте случались инциденты, в том числе наезды на людей", – подчеркнул примар.

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