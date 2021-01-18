Свежая статистика: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 558 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в понедельник.

Случаев импорта инфекции не выявлено. Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 153 112.

За минувшие 24 часа проведено 1256 тестов, при этом повторно — 186.

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Коронавирус выявлен в том числе у 10 медработников: пятерых врачей и пяти медсестер.

В крайне тяжелом состоянии находятся 227 пациентов (из них 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 180 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 143 330.

Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3267.

В частности, скончались врач-реабилитолог районной больницы в Чимишлии Константин Чорня, госпитализированный в Институт скорой помощи 1 января, а также руководитель Центра ментального здоровья в Дондюшанах Эмил Волконович, которого поместили в РКБ 14 января.

По данным Минздрава, к настоящему моменту от осложнений, вызванных COVID-19, в республике скончался 71 медицинский работник.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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