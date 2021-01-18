В Приднестровье могут продлить карантин до 1 апреля

Исходя из законопроекта, останутся в силе все нормы, касающиеся борьбы с коронавирусом, в частности, масочный режим, соблюдение соцдистанции, штрафы за нарушение карантина и особый порядок передвижения.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. В Приднестровье могут продлить действие особого правового режима до 1 апреля. Распоряжение о такой мере подписал лидер региона Вадим Красносельский. Предложение будет направлено на рассмотрение новому созыву местного законодательного собрания региона.

"Ввиду необходимости продолжения ведения борьбы с распространением коронавирусной инфекции срок действия отдельных норм законодательных актов требуется продлить до 1 апреля 2021 года", – отмечено в документе.

Исходя из законопроекта, будут продлены все нормы, касающиеся борьбы с коронавирусом, в частности, масочный режим, соблюдение соцдистанции, штрафы за нарушение карантина и особый порядок передвижения.

Последний предусматривает ограничения на свободу поездок, выбор места пребывания и жительства на территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия, режимы проживания и хозяйственной деятельности.

Особый правовой режим в Приднестровье был введен 17 марта. Эту норму несколько раз продлевали.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova