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Приднестровье зимой.

В Приднестровье могут продлить карантин до 1 апреля

© Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (371)
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Sputnik Молдова
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Исходя из законопроекта, останутся в силе все нормы, касающиеся борьбы с коронавирусом, в частности, масочный режим, соблюдение соцдистанции, штрафы за нарушение карантина и особый порядок передвижения.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. В Приднестровье могут продлить действие особого правового режима до 1 апреля. Распоряжение о такой мере подписал лидер региона Вадим Красносельский. Предложение будет направлено на рассмотрение новому созыву местного законодательного собрания региона.

"Ввиду необходимости продолжения ведения борьбы с распространением коронавирусной инфекции срок действия отдельных норм законодательных актов требуется продлить до 1 апреля 2021 года", – отмечено в документе.

Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье
© CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
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Исходя из законопроекта, будут продлены все нормы, касающиеся борьбы с коронавирусом, в частности, масочный режим, соблюдение соцдистанции, штрафы за нарушение карантина и особый порядок передвижения.

Последний предусматривает ограничения на свободу поездок, выбор места пребывания и жительства на территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия, режимы проживания и хозяйственной деятельности.

Особый правовой режим в Приднестровье был введен 17 марта. Эту норму несколько раз продлевали.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (371)

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Теги:
карантин, Приднестровье


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