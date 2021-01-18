В Приднестровье могут продлить карантин до 1 апреля

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. В Приднестровье могут продлить действие особого правового режима до 1 апреля. Распоряжение о такой мере подписал лидер региона Вадим Красносельский. Предложение будет направлено на рассмотрение новому созыву местного законодательного собрания региона.
"Ввиду необходимости продолжения ведения борьбы с распространением коронавирусной инфекции срок действия отдельных норм законодательных актов требуется продлить до 1 апреля 2021 года", – отмечено в документе.
Последний предусматривает ограничения на свободу поездок, выбор места пребывания и жительства на территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия, режимы проживания и хозяйственной деятельности.
Особый правовой режим в Приднестровье был введен 17 марта. Эту норму несколько раз продлевали.
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