Почему среди школьников Приднестровья уменьшилось число COVID-зараженных

С понедельника для продолжения учебного процесса вернулись в классы ученики начальных классов, а также малокомплектных школ, обучение в которых проходит очно.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. После продолжительных каникул, с 18 января, возобновились занятия для детей из начальных классов и учащихся малокомплектных школ. На очереди возвращение в аудитории учеников выпускных классов школ, студентов последних курсов учреждений профобразования, учащихся учреждений дополнительного образования.

Почему среди школьников стало меньше заразавшихся?

Как отметили на заседании Оперштаба, в течение новогодних праздников снизилось количество инфицированных COVID-19 среди школьников. По мнению специалистов, на уменьшение уровня заражения коронавирусом нового типа среди несовершеннолетних положительно повлияло дополнительное каникулярное время, которое способствовало длительному разобщению детских коллективов.

"С начала 2021 года по настоящее время, согласно данным Санэпидемстанции, вирусной инфекцией заразились 132 школьника. Во второй половине декабря за аналогичный период инфицирование среди детей школьного возраста была почти в три раза больше", – подчеркнул руководитель Оперштаба Руслан Мова.

Для того, чтобы сохранить этот положительный эффект от продления до трех недель каникул, учебные заведения призывают соблюдать все меры, связанные с санитарными рекомендациями.

"Выполнение установленных требований будут проверять специализированные комиссии", – пояснили в Оперштабе.

Сначала младшие

То, что первыми в школьные стены возвращаются именно ученики первых классов, не случайно. Ведь именно они сложнее всего адаптироваться к новым, дистанционным реалиям преподавания.

Старшие школьники уже знают, что такое процесс обучения, они привыкли к системе, пусть она и несколько была изменена и переведена в онлайн-формат. Для младших школьников образовательный процесс в новинку и малоизучен им, так что дистанционное обучение для них стало просто непреодолимой задачей, как, впрочем, очень сложной она оказалась и для их родителей, и для учителей.

Как рассказывают педагоги, навязанная пандемией новая система онлайн-обучения совсем не подходит детям из младших классов, и подгонять их под новые реалии учебы оказалось куда более сложной задачей, чем с учащимися старших классов.

Учитель начальных классов Бендерской средней общеобразовательной школы № 2 Оксана Козаченко на себе ощутила все проблемы дистанционного преподавания.

"В первом классе учатся дети такого возраста, в котором они не могут и не должны сами пользоваться гаджетами, а только с позволения и в присутствии родителей. Но родители работают и в лучшем случае могут вернуться домой и уделить внимание ребенку после 19 часов", – отметила педагог.

По ее словам, при обучении учащихся младших классов особенно важно, чтобы учитель все объяснял вживую, досконально, наглядно и чтобы ученик получал знания непосредственно от педагога, так как родители временами могут что-то неправильно интерпретировать из учебных материалов и запутать ребенка.

В связи с этим она подбирала максимально удобный и приближенный к общению вживую способ передачи информации онлайн, подготовила видеопрезентации со звуковым сопровождением, у которых нет привязки ко времени.

"Я делала презентацию со слайдом, а потом записывала звук от приветствия до каждого объяснения. Если что-то непонятно, можно было нажать на паузу", – поясняет она.

Затем ученики старших классов

В Приднестровье ученики 5-11 классов уже приступили в учебе с 11 января, только на дистанционке. Как рассказала директор Бендерского теоретического лицея Светлана Иванишина, онлайн-обучение продлится до 1 февраля, в начала следующего месяца школьники снова вернутся в аудитории. Только прежде выйдут учащиеся 9 и 11 класса, а предположительно с 15 февраля - все остальные.

"Мы будем соблюдать все санитарные нормы, которые предписаны во время пандемии и с которыми мы уже хорошо знакомы", – отметила директор.

При этом будут выдерживаться прежде установленные нормы проведения занятий, когда их число было минимизировано.

"Очно будут преподавать те предметы, дистанционное обучением которым наиболее проблематично, а также дисциплины, по которым предполагается сдача выпускных экзаменов. Сохраняется и требование о недопустимости перемещения детей по школьным кабинетам: переходить из класса в класс будут учителя", – отметили в штабе.

В случае заражения педагога или воспитанника коллектив отправится в двухнедельный карантин, но уже не тотально – всей школой, а точечно – классом.

И все остальные учащиеся

Уже с 1 февраля планируется вернуть за парты не только учеников выпускных классов, но и студентов последних курсов, а затем, в середине февраля, возможно, и остальных учащихся техникумов и вузов.

С 1 февраля начнут принимать воспитанников и учреждения дополнительного образования, спортивные, художественные, музыкальные школы. Готовят к возвращению воспитанников корпусов Суворовского училища и Республиканского кадетского корпуса, в которых временно размещались филиалы коронавирусных госпиталей. Мягкий инвентарь, в частности, матрасы и постельные принадлежности, которые использовались инфицированными пациентами, будут переданы Минздраву, а эти учебные учреждения получат новые комплекты.

Следующие в очереди на возвращение в строй – объекты сферу культуры. Обсуждается возможность возобновления в ближайшей перспективе работы Дворца Республики, театра и кинотеатра.

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