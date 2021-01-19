Как в Приднестровье во время морозов помогают бездомным людям

В правоохранительном ведомстве призывают граждан проявлять сострадание к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и сообщать о таких людях в службу спасения.

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв – Sputnik. Начиная с 2021 года в Управление внутренних дел Тирасполя за помощью в обогреве обратились 38 человек. Еще двоих с улиц города доставили сотрудники правоохранительного ведомства Приднестровья.

"По всему Приднестровью развернуты пункты обогрева. Людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, когда нет возможности укрыться от холода и получить горячее питание, милиция предоставляет такую возможность совершенно бесплатно", - отметили в МВД.

Людей, поступивших на обогрев в Центр вытрезвления граждан, осматривает медик, оказывает первую помощь. Если это необходимо, вызывают неотложку, которая доставляет пострадавшего в стационар.

В правоохранительном ведомстве призывают всех граждан проявлять внимание и сострадание при обнаружении людей, которые остались на улице в морозы и не имеют возможности самостоятельно передвигаться. При этом достаточно позвонить в службу спасения и сообщить о местонахождении такого человека.

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