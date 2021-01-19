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Исправительное учреждение

Войку: если не инвестировать в образование, то придется расширять тюрьмы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210119/33292641/voicu-esli-ne-investirovat-v-obrazovanie-to-pridetsya-rasshiryat-tyurmy.html

Внедренная в 2015 году реформа оставила без защиты детей, оказавшихся в сложной ситуации. Какие решения предлагает Министерство внутренних дел, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. МВД предлагает развивать службу защиты несовершеннолетних при инспекторатах полиции. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку.

"До 2015 года работали сортировочные центры для несовершеннолетних. В комиссариатах насчитывалось до десяти сотрудников, ответственных за решение проблем несовершеннолетних и их учет. Работа начиналась с детских садов. Ежедневно ходили по учебным заведениям, разговаривали с воспитателями и педагогами, на учет ставились малолетние нарушители, которые не посещали школу", – рассказал Войку.

Беспризорники
© Photo : Derek Maul
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По его словам, в настоящий момент есть только один инспектор на 30 населенных пунктов, который не справляется с такими объемами обязанностей.

При отсутствии государственной поддержки дети, находящиеся в затруднительном положении, ищут убежище на улице. Чтобы выжить, им приходится попрошайничать и совершать кражи. А в некоторых случаях они доходят до убийств под воздействием алкоголя или наркотиков.

"Если государство не решит эту проблему, то уровень преступности вырастет. Эти дети не найдут себя в обществе, они будут совершать проступки и преступления. Если не запланировать деньги на образование и защиту детей, находящихся в затруднительном положении, то нам придется увеличивать число мест в пенитенциарных учреждениях", – сказал Войку.

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