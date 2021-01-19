Дорожное движение на одном из перекрестков Кишинева изменится

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Дорожное движение на пересечении Хынчештского шоссе и улицы Спрынченоая в микрорайоне Телецентр будет изменено. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан.
"Там установлены разграничители для разделения полос движения. Решение было принято в связи с большим количеством ДТП в этом районе", – сообщил градоначальник.
По его словам, такие разграничители ранее были установлены на нескольких столичных перекрестках. Столичные власти намерены установить аналогичные устройства на нескольких выездах на улицу Албишоара.
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