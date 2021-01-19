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Автомобильная пробка. Архивное фото.

Дорожное движение на одном из перекрестков Кишинева изменится

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Тема:
События Кишинева (170)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210119/33292685/dorozhnoe-dvizhenie-na-odnom-iz-perekrestkov-kishineva-izmenitsya.html

Градоначальник пояснил решение по реорганизации инфраструктуры на одном из оживленных столичных перепутий.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Дорожное движение на пересечении Хынчештского шоссе и улицы Спрынченоая в микрорайоне Телецентр будет изменено. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан.

"Там установлены разграничители для разделения полос движения. Решение было принято в связи с большим количеством ДТП в этом районе", – сообщил градоначальник.

По его словам, такие разграничители ранее были установлены на нескольких столичных перекрестках. Столичные власти намерены установить аналогичные устройства на нескольких выездах на улицу Албишоара.

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Тема:
События Кишинева (170)

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