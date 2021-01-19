ВСМ снова отложил рассмотрение вопроса об отставке судьи по делу Шора

Не все члены ВСМ успели ознакомиться с заключением судебной инспекции по делу Нины Велевой. Также магистраты надеются рассмотреть вопрос об отставке судьи на заседании с ее присутствием.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. В Высшем совете магистратуры (ВСМ) в третий раз отложили рассмотрение вопроса об отставке судьи Апелляционной палаты (АП) Кагула Нины Велевой, которая ведет дело Илана Шора. Такое решение единогласно приняли члены совета на заседании в среду.

Во время заседания некоторые члены совета отметили, что заключение судебной инспекции по делу Нины Велевой сформулировали только 18 января и не все успели ознакомиться с содержанием.

"Предлагаю отложить рассмотрение отставки, но надеюсь, что это будет на следующей неделе, а не спустя месяц, как это происходило ранее", - заявила член ВСМ Каролина Михайлуцэ-Чугуряну.

Помимо этого, магистраты отметили, что к Велевой есть вопросы по поводу того, что рассмотрение дела Шора затянулось. Поэтому члены ВСМ намерены вызвать судью на следующее заседание, где будут рассматривать вопрос об ее отставке.

Велева попросила ВСМ отправить ее в почетную отставку 27 ноября 2020 года. По требованию одного из членов ВСМ тогда решение вопроса отложили до изучения отчета о работе Апелляционной палаты Кагула и, в частности, судьи Велевой.

Велева является судьей-докладчиком по делу молдавского бизнесмена Илана Шора. Оно рассматривается в судебной инстанции более двух лет. По разным причинам заседания по этому делу неоднократно переносились.

Дело Шора

Речь идет об уголовном деле по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа.

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения границы Молдовы возбуждено уголовное дело. Шора объявили в международный розыск.

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