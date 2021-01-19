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Высший совет магистратуры

ВСМ снова отложил рассмотрение вопроса об отставке судьи по делу Шора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210119/33295114/vsm-snova-otlozhil-otstavku-sudi-po-delu-sora.html

Не все члены ВСМ успели ознакомиться с заключением судебной инспекции по делу Нины Велевой. Также магистраты надеются рассмотреть вопрос об отставке судьи на заседании с ее присутствием.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. В Высшем совете магистратуры (ВСМ) в третий раз отложили рассмотрение вопроса об отставке судьи Апелляционной палаты (АП) Кагула Нины Велевой, которая ведет дело Илана Шора. Такое решение единогласно приняли члены совета на заседании в среду. 

Во время заседания некоторые члены совета отметили, что заключение судебной инспекции по делу Нины Велевой сформулировали только 18 января и не все успели ознакомиться с содержанием.

"Предлагаю отложить рассмотрение отставки, но надеюсь, что это будет на следующей неделе, а не спустя месяц, как это происходило ранее", - заявила член ВСМ Каролина Михайлуцэ-Чугуряну.

Помимо этого, магистраты отметили, что к Велевой есть вопросы по поводу того, что рассмотрение дела Шора затянулось. Поэтому члены ВСМ намерены вызвать судью на следующее заседание, где будут рассматривать вопрос об ее отставке. 

Высший совет магистратуры.
© Sputnik / Miroslav Rotari
ВСМ возглавил судья Апелляционной палаты

Велева попросила ВСМ отправить ее в почетную отставку 27 ноября 2020 года. По требованию одного из членов ВСМ тогда решение вопроса отложили до изучения отчета о работе Апелляционной палаты Кагула и, в частности, судьи Велевой.

Велева является судьей-докладчиком по делу молдавского бизнесмена Илана Шора. Оно рассматривается в судебной инстанции более двух лет. По разным причинам заседания по этому делу неоднократно переносились.

Дело Шора

Речь идет об уголовном деле по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа. 

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. 

Высший совет магистратуры
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Высший совет магистратуры не позволил судье по делу Шора уйти в отставку

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения границы Молдовы возбуждено уголовное дело. Шора объявили в международный розыск.

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