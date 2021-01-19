В Приднестровье началась запись на участие в российском ЕГЭ в 2021 году

Прием заявлений от желающих принять участие в российском ЕГЭ осуществляется Центром российского образования и науки, который работает на базе главного вуза Приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв – Sputnik. В Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко проводится предварительная запись для выпускников учебных заведений Приднестровья, желающих сдать в 2021 году российский ЕГЭ. Запись осуществляется в течение четырех дней - с 19 по 22 января.

Пункт проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Российской Федерации, организованный при ПГУ им. Т.Г. Шевченко, входит в единую структуру зарубежных пунктов проведения ЕГЭ России.

"Таким образом, все данные будут внесены в федеральную базу ЕГЭ, а все экзаменационные мероприятия будут проводиться в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации", - отметили в ПГУ.

Работа пункта проведения ЕГЭ Российской Федерации в 2021 году на территории Приднестровья будет организована Центром российского образования и науки.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением карантина на территории Приднестровья предварительная запись будет осуществляться в телефонном режиме с 09.00 до 15.30.

Организаторы также обращают внимание на то, что итоговая аттестация в форме российского ЕГЭ необходима только тем, кто планирует поступать в вузы РФ. Результаты российского ЕГЭ при поступлении в ПГУ им. Т.Г. Шевченко учитываться не будут.

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