В Молдове появился первый компактор: что это такое и для чего он нужен

Компактор специально разработан для использования на больших и малых полигонах. Приобрести технику удалось с помощью Национального экологического фонда.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В Молдове появился первый компактор - механизм, который позволяет уменьшать отходы путем уплотнения. Он был приобретен примэрией муниципия Кишинева.

"Благодаря новой технике, которая обеспечивает более плотное уменьшение отходов, снижается проникновение атмосферных осадков в основание. В то же время снижается вероятность возгорания", - отметил во вторник примар Кишинева Ион Чебан в своем посте в соцсети.

Компактор специально разработан для использования на больших и малых полигонах, которые принимают как промышленные, так и бытовые отходы, включая насыпные отходы и строительные материалы.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Компактор, который уплотняет отходы на полигоне

Национальный экологический фонд помог приобрести технику, выделив 5,8 миллиона леев. Вклад столичных властей составил 1,025 миллиона леев.

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