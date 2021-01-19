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Пограничная полиция

Петру Кордуняну назначен на пост замглавы Пограничной полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210119/33297291/petru-corduneanu-naznachen-na-post-zamglavy-pogranichnoj-policii.html

Кордуняну ранее занимал пост заместителя начальника Генинспектората карабинеров, а до того — замдиректора Службы государственной охраны.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Петру Кордуняну назначен на пост заместителя начальника Пограничной полиции.

Пограничная полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Эту информацию Sputnik Молдова подтвердила советник главы МВД Алина Збанкэ. Кордуняну ранее занимал пост заместителя начальника Генинспектората карабинеров, а до того — замдиректора Службы государственной охраны.

Напомним, что руководитель Пограничной полиции Корнелиу Гроза подал в отставку в декабре 2020 года.

Петру Кордуняну занимал кресло депутата парламента с 2017 по 2019 год, он был избран по спискам ПСРМ.

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Теги:
Пограничная полиция


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