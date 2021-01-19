Петру Кордуняну назначен на пост замглавы Пограничной полиции

Кордуняну ранее занимал пост заместителя начальника Генинспектората карабинеров, а до того — замдиректора Службы государственной охраны.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Петру Кордуняну назначен на пост заместителя начальника Пограничной полиции.

Эту информацию Sputnik Молдова подтвердила советник главы МВД Алина Збанкэ. Кордуняну ранее занимал пост заместителя начальника Генинспектората карабинеров, а до того — замдиректора Службы государственной охраны.

Напомним, что руководитель Пограничной полиции Корнелиу Гроза подал в отставку в декабре 2020 года.

Петру Кордуняну занимал кресло депутата парламента с 2017 по 2019 год, он был избран по спискам ПСРМ.

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