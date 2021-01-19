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Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото

От пенсий до патента: какие услуги в Приднестровье перевели в электронную форму

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210119/33298491/ot-pensiy-do-patenta-kakie-uslugi-v-pridnestrove-pereveli-v-elektronnuyu-formu.html

Более 40 видов сведений теперь приднестровцы смогут получать в электронной форме благодаря тому, что расширились возможности Портала госуслуг.

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв – Sputnik. В течение 2021 года приднестровцы смогут получать с помощью Портала госуслуг еще 42 вида сведений. Документ о переводе некоторых видов услуг в электронную форму подписал глава исполнительной власти Приднестровья Александр Мартынов.

"Среди самых востребованных – назначение и выплата пенсии (по возрасту, инвалидности, за выслугу лет, социальной), пособия по материнству, ежемесячной гуманитарной помощи РФ пенсионерам", – пояснили в правительственной пресс-службе.

Общественный транспорт.
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В онлайн-режиме можно будет заказать услугу по назначению и выплате компенсаций многодетным семьям на ребенка-первоклассника, неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

По линии Минюста через Интернет станут доступными госрегистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрация юридических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств. Также с помощью Портала госуслуг можно будет оформить некоторые виды лицензий – на осуществление международных автомобильных перевозок пассажиров, на архитектурную деятельность, строительство, проектирование зданий и сооружений.

Для индивидуальных предпринимателей станет намного проще оформить патент, а также получить удостоверение самозанятого лица и разрешение на применение индивидуальным предпринимателем упрощенной системы налогообложения.

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Теги:
электронные услуги, Приднестровье


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