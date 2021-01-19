Теплый прием: как в Тирасполе спасают от мороза

Приднестровские синоптики обжигают прогнозом: этой ночью погода уйдет в жесткий минус – температура понизится до –15 градусов.

ТИРАСПОЛЬ, 19 января. – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сухо, тепло, крыша над головой. Один из пунктов временного размещения оборудован в тираспольской детско-юношеской спортивной школе борьбы и бокса. На входе встречает дежурный с дезинфектантом и горячим чаем. Как только похолодало, Петр Цурка несет особенную вахту – принимает необычных гостей.

"У нас ведь тут в основном спортсмены, ребятни много. Правда, сейчас карантин и толпами ходить нельзя. Но мы им объяснили, что это все для нуждающихся в помощи приспособлено. Они понимают, не безобразничают ", – говорит вахтер.

Прошлую, самую морозную ночь этой зимы мужчина провел на дежурстве. Говорит, с утра еще никого не было. А вот за последние дни двоих бездомных пригрели.

"Мы стараемся помочь всем, кто постучится. Не важно даже знать ситуацию, если человек пришел - ему нужна помощь. На днях была женщина. Сказала, что она погорелец, у нее пострадало жилье. Человек в таком стрессе, еще и в возрасте. Мы вызвали нашу медсестру, оказали первую помощь и перенаправили в госпиталь", – объясняет директор СДЮШОР борьбы и бокса Александр Шеметов.

Для тех, кому некуда деться в непогоду, во всех городах и районах Приднестровья предусмотрены места временного размещения. Открыт 21 пункт по всей всему региону, некоторые работают круглосуточно.

Кровать, постель, душ, санузел, горячая вода. Директор школы борьбы показывает одну из комнат. Здесь можно укрыться от холода и даже переночевать.

"У нас тут каждый год пункт временного размещения в экстремальную погоду. Мы привыкли, знаем, что людям нужно. Кстати, чаще люди просятся к нам не на ночь, а просто пересидеть, если очень замерзли или что-то нужно срочно", – подчеркнул Александр Шеметов.

В ближайшие дни ожидается похолодание, в Приднестровье объявлено штормовое предупреждение. Милиция региона призывает быть внимательными к тем, кто остался без крова.

Пункт обогрева в СДЮШОР борьбы и бокса г. Тирасполь © Sputnik / Sorokopud Julia

Комната для временного размещения © Sputnik / Sorokopud Julia

Комната для временного размещения © Sputnik / Sorokopud Julia

Пункт обогрева в СДЮШОР борьбы и бокса г. Тирасполь © Sputnik / Sorokopud Julia 1 / 4 © Sputnik / Sorokopud Julia Пункт обогрева в СДЮШОР борьбы и бокса г. Тирасполь

"Если вы увидели человека, который по каким-либо причинам не может самостоятельно передвигаться, нуждается в помощи или ему просто некуда идти, достаточно позвонить в милицию и сообщить адрес нахождения такого гражданина", – отмечают в МВД Приднестровья.

Узнать адреса пунктов обогрева можно здесь. Они наиболее эффективны при соучастии всех граждан. Мысль, что ваш звонок или чашка чая могут спасти чью-то жизнь, согреют в любой мороз.

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