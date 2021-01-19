Виорел Морарь задержан по новому делу

Виолрел Морарь вновь задержан уже по новому делу. Он является подозреваемым по четырем статьям уголовного кодекса.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Отстраненного от руководства Антикоррупционной прокуратурой Виорел Морарь задержан во вторник, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Вместе с ним задержали замглавы Службы по борьбе с наркотиками пограничной полиции.

"Отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры появился сегодня вместе со своими адвокатами в Центре уголовного преследования преступников, где его вызвали для дознавания допроса в качестве подозреваемого по четырем пунктам: "превышение полномочий", "ложь в официальных документах", "незаконное задержание или арест" и "сознательное преследование невиновного человека", - говорится в сообщении ведомства.

Выслушав Мораря в качестве подозреваемого, прокурор принял решение о необходимости его содержания под стражу. После этого лицу будет вынесено решение о применении меры пресечения.

"Вменяемые противозаконные действия, согласно имеющимся данным, были совершены в деле братьев Игоря и Адриана Борш, совладельцев сети заправок Vento. Они были недавно реабилитированных в правах после того, как было сделано заключение, что в 2018 году они подвергались преследованиям, задержаниям, арестам, лишены собственности и незаконно привлечены к ответственности по таможенному делу", - добавили в Генпрокуратуре.

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