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Виорел Морарь

Виорел Морарь задержан по новому делу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210119/33301578/viorel-morari-zaderzhan-po-novomu-delu.html

Виолрел Морарь вновь задержан уже по новому делу. Он является подозреваемым по четырем статьям уголовного кодекса.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Отстраненного от руководства Антикоррупционной прокуратурой Виорел Морарь задержан во вторник, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

Вместе с ним задержали замглавы Службы по борьбе с наркотиками пограничной полиции. 

"Отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры появился сегодня вместе со своими адвокатами в Центре уголовного преследования преступников, где его вызвали для дознавания допроса в качестве подозреваемого по четырем пунктам: "превышение полномочий", "ложь в официальных документах", "незаконное задержание или арест" и "сознательное преследование невиновного человека", - говорится в сообщении ведомства.

Выслушав Мораря в качестве подозреваемого, прокурор принял решение о необходимости его содержания под стражу. После этого лицу будет вынесено решение о применении меры пресечения.

"Вменяемые противозаконные действия, согласно имеющимся данным, были совершены в деле братьев Игоря и Адриана Борш, совладельцев сети заправок Vento. Они были недавно реабилитированных в правах после того, как было сделано заключение, что в 2018 году они подвергались преследованиям, задержаниям, арестам, лишены собственности и незаконно привлечены к ответственности по таможенному делу", - добавили в Генпрокуратуре. 

 

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