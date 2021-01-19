Минздрав: в Молдове есть холодильники для хранения вакцины Pfizer

По заявлению ведомства, до конца января мощности холодильного оборудования, подходящего для хранения вакцины, могут быть увеличены.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Минздрав заверяет, что в Молдове имеется средство для хранения вакцины против COVID-19 при температуре -70 градусов по Цельсию. Именно такие требования предъявляются для хранения препарата Pfizer/BioNTech.

По заявлению министерства, холодильник имеет достаточный объем для хранения 140 тысяч доз вакцины. До конца 2021 года вместимость холодильного оборудования может быть увеличена до 400 тысяч доз.

Также, по словам властей, в центрах общественного здравоохранения есть морозильные камеры, обеспечивающие температуру -20 градусов. В рамках международной программы "Механизм реагирования на COVID-19", которая финансируется Глобальным фондом по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, ожидается поставка 4 морозильных камер в срок до 31 января.

Представители Минздрава подтвердили, что в рамках международной инициативы COVAX планируется предоставление Молдове вакцины против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, для которой требуется температура хранения -70 градусов.

Планируется, что с помощью COVAX вакцинацией будет охвачено до 50% населения Молдовы. При этом 20% от объема поставок будут предоставлены Молдове бесплатно, а еще 30% — по льготным ценам.

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