За охотниками все-таки окунуться на Крещение в Днестре следят конные патрули

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе отменили в православный праздник Крещения омовения в специально отведенных местах.

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв – Sputnik. Впервые зимой в православный праздник за порядком следят необычные патрули – опытные наездники регионального МВД верхом на лошадях. Они инспектируют береговую полосу водоемов региона. Ведь крещенские омовения в иорданях в этом году отменены из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"Конная милиция дежурит вдоль береговой линии Днестра. На автомобиле здесь маневрировать достаточно сложно, а вот лошадь сможет пройти", – пояснили в пресс-центре министерства.

Спасатели и сотрудники правоохранительных органов, в том числе конные, начали патрулирование вдоль берега Днестра еще в понедельник, 18 января. Наездники работают в три смены для того, чтобы отогревать лошадей.

"На дежурство заступают по шесть наездников. У нас три поста в Тирасполе. Первый – это солдатский пляж, второй находится на городском пляже, возле гребной базы, и третий пост – в районе старого парома, до очистных сооружений", – рассказывает командир роты служебного коневодства и собаководства СОБР "Днестр" Анастасия Кудлюк.

В Слободзейском районе посты выставлены вблизи Днестра, Турунчука и Лимана. Правоохранители говорят, что с утра были желающие окунуться в Днестр, но им порекомендовали воздержаться от купаний. С гражданами проводят беседы о небезопасности омовения в водоемах в сложившихся условиях.

В Бендерах у городского пляжа конные патрули тоже бдительно следят за тем, чтобы горожане не заходили в реку. Около десяти часов утра один из жителей пришел, чтобы все-таки окунуться в воды Днестра. Мужчина пояснил, что регулярно "моржует". Домой он ушел сухим, так как его попытку погружения в воду пресекли.

Как отмечают правоохранители, в большинстве своем люди с пониманием относятся к вынужденным ограничениям.

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