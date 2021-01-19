20:22 19 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.87
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.61
Поиск
Пресс-центр МВД Приднестровья.

За охотниками все-таки окунуться на Крещение в Днестре следят конные патрули

© Photo : Viber / Пресс-центр МВД ПМР
Общество
Получить короткую ссылку
6510
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/13/33302893.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210119/33302781/za-okhotnikami-okunutsya-v-dnestre-v-chest-krescheniya-sledyat-i-konnye-patruli.html

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе отменили в православный праздник Крещения омовения в специально отведенных местах.

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв – Sputnik. Впервые зимой в православный праздник за порядком следят необычные патрули – опытные наездники регионального МВД верхом на лошадях. Они инспектируют береговую полосу водоемов региона. Ведь крещенские омовения в иорданях в этом году отменены из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"Конная милиция дежурит вдоль береговой линии Днестра. На автомобиле здесь маневрировать достаточно сложно, а вот лошадь сможет пройти", – пояснили в пресс-центре министерства.

Спасатели и сотрудники правоохранительных органов, в том числе конные, начали патрулирование вдоль берега Днестра еще в понедельник, 18 января. Наездники работают в три смены для того, чтобы отогревать лошадей.

Крещенские купания в Молдове
© Sputnik
Крещенские купания в Молдове: крепкий мороз - не помеха
"На дежурство заступают по шесть наездников. У нас три поста в Тирасполе. Первый – это солдатский пляж, второй находится на городском пляже, возле гребной базы, и третий пост – в районе старого парома, до очистных сооружений", – рассказывает командир роты служебного коневодства и собаководства СОБР "Днестр" Анастасия Кудлюк.

В Слободзейском районе посты выставлены вблизи Днестра, Турунчука и Лимана. Правоохранители говорят, что с утра были желающие окунуться в Днестр, но им порекомендовали воздержаться от купаний. С гражданами проводят беседы о небезопасности омовения в водоемах в сложившихся условиях.

В Бендерах у городского пляжа конные патрули тоже бдительно следят за тем, чтобы горожане не заходили в реку. Около десяти часов утра один из жителей пришел, чтобы все-таки окунуться в воды Днестра. Мужчина пояснил, что регулярно "моржует". Домой он ушел сухим, так как его попытку погружения в воду пресекли.

Как отмечают правоохранители, в большинстве своем люди с пониманием относятся к вынужденным ограничениям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Шинкарь: расскажу о смысле и традициях праздника Крещения
Праздник Крещения Господня – 2021: история, приметы, правила и купание
Теги:
омовение, крещенское купание, Крещение Господне, Крещение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Сюрреалистическая инсталляция на глади Байкала.
Ледовая фантасмагория Байкала
Исторический полет: в небо поднялись шесть Ан-124-100 «Руслан»
Новая история российской авиации: шесть Ан-124-100 "Руслан" - в небе
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться