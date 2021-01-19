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Мост на улице Михай Витязул.

Чебан: один из мостов Кишинева в критическом состоянии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210119/33306044/cheban-odin-iz-mostov-kishineva-v-kriticheskom-sostoyanii.html

Ремонта требуют все путепроводы через реку Бык в муниципии Кишинев, но есть один, по которому срочность – особая.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Эстакада на улице Михай Витязул находится в критическом состоянии и будет отремонтирована других кишиневских мостов.

Автомобильный мост в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Мосты в Кишиневе нуждаются в немедленном ремонте — Ион Чебан

Об этом в телеинтервью заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Градоначальник заявил, что работы начнутся сразу после того, как будет проведен конкурс по выбору фирмы подрядчика.

"У нас один из мостов в критическом состоянии – это мост Михай Витязул. Его ремонт запланирован в этом году. Мы пытались провести конкурс в прошлом году но не вышло. Он должен быть отремонтирован в срочном порядке", – заявил Чебан.

По словам мэра, остальные мосты в Кишиневе еще могут “подождать, но тоже не долго”.

Ион Чебан также объяснил состояние путеперовода на улице Измаильской.

Измаильский мост в Кишиневе
© Facebook / Ilian Casu
Тротуар Измаильского моста.

"Основа, на которой расположена проезжая часть, она безопасна и надежна. Проблема в добавленных к ней тротуарах, которые представляют опасность", – говорит мэр.

По его заверению, все три моста через Бык, плюс виадук и мост в Сынджере были проверены.

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