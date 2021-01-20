Фото: в Кишиневском зоопарке появились новые питомцы

Примар столицы рассказал, каких именно животных доставили в зоосад, а также сообщил, что в скором времени там появятся и несколько львов.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Кишиневский зоопарк пополнился 31 питомцем. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.

"Всего девять видов животных, семь из которых впервые попали в столичный зоопарк. Речь идет о лемурах, каракалах, сервалах, маре, капибарах, харзе, горных козлахе, волках и обезьянах", – отметил Чебан.

По его словам, животных доставили из зоопарков Новосибирска и Хабаровска.

"В настоящее время животные находятся на карантине. Полюбоваться ими посетители смогут весной. Сейчас администрация зоопарка готовит новые площади и вольеры для закупленных животных", – отметил градоначальник.

Примар подчеркнул, что в Кишинев в скором времени доставят и несколько львов.

На данный момент в столичном зоосаду обитает 1100 животных 169 видов.

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