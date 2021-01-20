Фото: в Кишиневском зоопарке появились новые питомцы

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Кишиневский зоопарк пополнился 31 питомцем. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.
"Всего девять видов животных, семь из которых впервые попали в столичный зоопарк. Речь идет о лемурах, каракалах, сервалах, маре, капибарах, харзе, горных козлахе, волках и обезьянах", – отметил Чебан.
По его словам, животных доставили из зоопарков Новосибирска и Хабаровска.
- Кишиневский зоопарк приобрел новых животных
- Кишиневский зоопарк приобрел новых животных
- Кишиневский зоопарк приобрел новых животных
- Кишиневский зоопарк приобрел новых животных
- Кишиневский зоопарк приобрел новых животных
- Кишиневский зоопарк приобрел новых животных
"В настоящее время животные находятся на карантине. Полюбоваться ими посетители смогут весной. Сейчас администрация зоопарка готовит новые площади и вольеры для закупленных животных", – отметил градоначальник.
Примар подчеркнул, что в Кишинев в скором времени доставят и несколько львов.
На данный момент в столичном зоосаду обитает 1100 животных 169 видов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>