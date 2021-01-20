Виорелу Морарю предъявлено обвинение по четырем статьям: что требуют прокуроры

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Отстраненному главе Антикоррупционной прокуратуры Виорелу Морарю предъявлено обвинение по четырем статьям. Прокуроры подали ходатайство об его предварительном аресте на 30 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

Как подчеркнули в структуре, Морарь обвиняется в "превышении власти", "внесении заведомо ложных сведений в официальные документы", "незаконном задержании или аресте" и "сознательном преследовании невиновного" – действия, совершенные в отношении совладельцев одной из сетей заправок.

Последние, как пояснили в Генпрокуратуре, уже восстановлены в правах после того, как следствие пришло к выводу, что "в 2018 году они подвергались преследованиям, задержаниям, арестам, лишению имущества и незаконному преследованию по заказному делу".

Кроме того, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила о задержании другого фигуранта дела, который в 2018 году занимал пост следователя в управлении №5 Национального инспектората расследований. На данный момент, по информации Генпрокуратуры, он является сотрудником Пограничной полиции. После полученной повестки в прокуратуру его госпитализировали. По словам лечащего врача, его состояние позволяет участие в процессуальных действия.

"Сегодня его заслушают и предъявят обвинение", – отметили в прокуратуре.

Среди тех, кто расследовал это дело и руководил им, – нынешний исполняющий обязанности начальника Службы по борьбе с наркотиками при пограничной полиции, который в 2018 году был следователем в Управлении №5 Национального инспектората расследований и которому неделю назад были предъявлены обвинения по тем же четырем статьям, уточнили в Генпрокуратуре.

"Что касается четвертого фигуранта дела – экс-прокурора Антикоррупционной прокуратуры, то он сообщил о том, что заболел COVID-19 как раз в день, когда его вызывали на допрос", – уточнили в прокуратуре.

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