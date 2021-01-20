И.о. главы Минюста: русский в Молдове – язык межнационального общения

И.о. главы министерства юстиции изучил поданные некоторыми депутатами обращения в КС по поводу конституционности закона о функционировании языков на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Русский язык в Молдове используется как язык межнационального общения. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский на брифинге в среду. Он прокомментировал инициативу ряда депутатов, опротестовавших в Конституционном суде (КС) закон о функционировании языков на территории республики, которым русскому языку возвращен статус языка межнационального общения.

Он напомнил, что в четверг состоится заседание КС по поводу конституционности закона о функционировании языков на территории Молдовы. Авторами обращений в инстанцию на эту тему выступили депутат от "Платформы DA" Дину Плынгэу и парламентарий Октавиан Цыку.

"Внимательно изучил эти обращения. То, что я констатировал, – депутаты действительно верят, что, нападая на русский язык, они повысят политический рейтинг. Напомню им, что они не первые, кто так считал. Видим, что история повторяется. Кажется, что уважаемые депутаты забыли, что ездят в Тараклию, Гагаузию, а местные жители говорят с ними на русском языке. Почему? Потому что русский язык используется как язык межнационального общения", – сказал Нагачевский.

И.о. министра обратил внимание на то, что принятый в декабре 2020-го парламентом закон, который некоторые депутаты опротестовали в КС, направлен на предоставление гражданам доступа к информации публичного характера, а также к государственным услугам.

"Учитываются не только граждане русской национальности, но и те, кто говорят на русском языке. И ответ здесь предсказуем для всех. Дорогие депутаты, юридические выигрыши могут превратиться в политические катастрофы. Есть достаточно прецедентов... Уверен, что у попыток некоторых безответственных политиков разделить общество по этническим и лингвистическим критериям нет никаких шансов, и они закончатся провалом вне зависимости от того, какое решение примет Конституционный суд", – подчеркнул и.о. главы Минюста.

Ранее Конституционный суд отклонил требования депутатов о приостановлении действия Закона о функционировании языков на территории Молдовы – это произошло дважды, то есть в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

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Закон о функционировании языков

Депутаты парламента 16 декабря 2020 года в окончательном чтении утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения.

С момента обретения независимости базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года этот закон был объявлен Конституционным судом "устаревшим".

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