В Молдову прибыли еще 50 аппаратов ИВЛ для спасения тяжелобольных

Закупленное в рамках программы Всемирного банка оборудование будет распределено по лечебным учреждениям страны.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Еще 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были приобретены в рамках программы Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова", будут распределены по больницам Молдовы, в которых лечат пациентов с COVID-19.

Новое оборудование получат Институт фтизиопульмонологии имени Кирилла Драганюка, Институт скорой медицинской помощи, больница Государственной канцелярии, Республиканская клиническая больница имени Тимофея Мошняги, клиническая больница Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Республиканская детская клиническая больница имени Эмилиана Коцаги, Республиканский наркологический диспансер, больница дерматологии и инфекционных заболеваний, районные и муниципальные клинические больницы.

В настоящее время в стране госпитализированы 233 пациента в тяжелом состоянии, из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

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