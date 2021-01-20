Коррупции – нет: в Кантемире задержаны чиновник и бизнесмены

Задержанных подозревают в создании и участии в коррупционных схемах, касающихся ремонта и строительства дорог в районе.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В Кантемире Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) по двум делам о коррупции задержаны чиновник районного совета и два бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как объяснили в ведомстве, речь идет о главе управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, местного и регионального развития районного совета.

"Чиновника, местного бизнесмена и еще нескольких людей подозревают в пассивной и активной коррупции. Они незаконным путем получили разрешение на строительство нескольких участков дороги в районе Кантемир", - уточнили в Генпрокуратуре.

Местный чиновник подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч леев от предпринимателя, выигравшего тендер на строительство и ремонт дорог в Кантемирском районе.

Общая сумма для проведения этих работ из дорожного фонда составляет более 10,4 миллион леев.

Согласно материалам дела, в официальных документах было указано, что работы выполнены, хотя де-факто некоторые из них остались незавершенными, и для подписания документа о сдаче в эксплуатацию указанных дорог предприниматель якобы предлагал официальному лицу взятку в размере 200 тысяч лев.

По данным следствия, в апреле 2020 года районный совет Кантемира заключил с местной компанией контракт на сумму более 880 тысяч леев. Фирма должна была выполнить некоторые дорожные работы. Однако подозреваемый незаконно передал работу и деньги другой компании, владельцем которой являлся он сам, а фирме, оставшейся без заказа, пообещал помощь в последующих тендерах и лояльность во время проверок.

Чиновника и бизнесменов, подозреваемых в сообщничестве, задержали на 72 часа. Им грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и запрет занимать определенные должности.

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