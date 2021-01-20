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Подача документов на обучение в России для иностранных абитуриентов упрощена

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210120/33311936/podacha-dokumentov-na-obuchenie-v-rossii-dlya-inostrannykh-abiturientov-uproschena.html

Подать необходимые для поступления в российские вузы документы возможно в течение месяца – с 20 января по 20 февраля.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. С 20 января стартует кампания по приему иностранных граждан в российские вузы. Возможность стать студентом для них предоставляется бесплатно по специальной квоте Правительства России. Срок подачи заявок – до 20 февраля 2021 года.

"Иностранные студенты, проживающие за рубежом, которые хотят учиться в России, впервые смогут подать заявки на обучение в электронной форме на сайте государственной информационной системы "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ)", – отметили в представительстве Россотрудничества в Молдове.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Photo : Минобрнауки России
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ГИС ОРФИ – новый сервис, "единое окно", которое позволит обеспечить полностью прозрачный процесс: от подачи заявки, проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного.

Отбор будет проходить в два этапа. Первый проводят представительства Россотрудничества, российские посольства и загранпредставительства. Регистрация производится здесь. По результатам испытаний формируется список кандидатов согласно выделенной на страну квоте.

Второй этап отбора организуется российскими вузами при рассмотрении досье кандидатов.

В Россотрудничестве обращают внимание на то, что иностранным абитуриентам и соотечественникам, проживающим за рубежом, необходимо обращаться в российские представительства на территории той страны, гражданами которой они являются. Там можно будет также узнать и результаты отбора.

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Теги:
иностранные абитуриенты, иностранные студенты, подача документов, обучение, высшее образование, образование


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