Подача документов на обучение в России для иностранных абитуриентов упрощена

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. С 20 января стартует кампания по приему иностранных граждан в российские вузы. Возможность стать студентом для них предоставляется бесплатно по специальной квоте Правительства России. Срок подачи заявок – до 20 февраля 2021 года.
"Иностранные студенты, проживающие за рубежом, которые хотят учиться в России, впервые смогут подать заявки на обучение в электронной форме на сайте государственной информационной системы "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ)", – отметили в представительстве Россотрудничества в Молдове.
Отбор будет проходить в два этапа. Первый проводят представительства Россотрудничества, российские посольства и загранпредставительства. Регистрация производится здесь. По результатам испытаний формируется список кандидатов согласно выделенной на страну квоте.
Второй этап отбора организуется российскими вузами при рассмотрении досье кандидатов.
В Россотрудничестве обращают внимание на то, что иностранным абитуриентам и соотечественникам, проживающим за рубежом, необходимо обращаться в российские представительства на территории той страны, гражданами которой они являются. Там можно будет также узнать и результаты отбора.
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