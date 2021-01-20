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Директор Кишиневского зоопарка: как в Молдову доставили животных из России

© Depositphotos / Itakdalee
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210120/33312002/direktor-kishinevskogo-zooparka-kak-v-moldovu-dostavili-zhivotnykh-iz-russia.html

Среди новых питомцев Кишиневского зоопарка, которых доставили из России, есть очень редкие виды. Часть животных можно будет увидеть уже этой зимой.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Кишиневский зоопарк пополнился 31 питомцем, которые прибыли в столицу Молдовы из российских Новосибирска и Хабаровска. В скором времени посетили зоопарка смогут увидеть лемуров, каракалов, сервалов, мар, капибар, харзу, горных козлов, волков и обезьян.

О том, как животных доставили в Кишинев, рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова директор столичного зоопарка Алексей Ханцацук.

– На каких условиях в Кишиневский зоопарк попали новые питомцы?

– Животных мы приобрели за счет средств примэрии.

– Почему именно в России приобрели животных? Оказались выгоднее условия?

– Нас устроили не только цены, но и состояние животных, а оно хорошее. Мы получили то, что хотели – группу животных и размножающиеся пары.

– Интересно, как животных доставили из России в Молдову?

– Самолетом. Из Новосибирска до Москвы самолетом, а из столицы России в Кишинев примэрия выделила чартер. По-другому у нас не получалось. К слову, мы подсчитали, что это намного выгоднее, чем наземным транспортом.

– Когда можно будет увидеть новых питомцев Кишиневского зоопарка?

– Часть животных можно будет увидеть даже сейчас, зимой. К примеру, харзу – это сибирское животное, для которого чем сильнее морозы, тем лучше. Харза – очень редкий таежный вид.

– Не планируется ли приобрести для Кишиневского зоопарка слона?

– Пока нет.

К слову, столичные власти сообщили о том, что в скором времени в Кишиневский зоопарк доставят и несколько львов.

На данный момент в столичном зоосаду обитает 1100 животных 169 видов.

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