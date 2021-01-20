Директор Кишиневского зоопарка: как в Молдову доставили животных из России

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Кишиневский зоопарк пополнился 31 питомцем, которые прибыли в столицу Молдовы из российских Новосибирска и Хабаровска. В скором времени посетили зоопарка смогут увидеть лемуров, каракалов, сервалов, мар, капибар, харзу, горных козлов, волков и обезьян.
О том, как животных доставили в Кишинев, рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова директор столичного зоопарка Алексей Ханцацук.
– На каких условиях в Кишиневский зоопарк попали новые питомцы?
– Животных мы приобрели за счет средств примэрии.
– Почему именно в России приобрели животных? Оказались выгоднее условия?
– Нас устроили не только цены, но и состояние животных, а оно хорошее. Мы получили то, что хотели – группу животных и размножающиеся пары.
– Интересно, как животных доставили из России в Молдову?
– Самолетом. Из Новосибирска до Москвы самолетом, а из столицы России в Кишинев примэрия выделила чартер. По-другому у нас не получалось. К слову, мы подсчитали, что это намного выгоднее, чем наземным транспортом.
– Когда можно будет увидеть новых питомцев Кишиневского зоопарка?
– Часть животных можно будет увидеть даже сейчас, зимой. К примеру, харзу – это сибирское животное, для которого чем сильнее морозы, тем лучше. Харза – очень редкий таежный вид.
– Не планируется ли приобрести для Кишиневского зоопарка слона?
– Пока нет.
К слову, столичные власти сообщили о том, что в скором времени в Кишиневский зоопарк доставят и несколько львов.
На данный момент в столичном зоосаду обитает 1100 животных 169 видов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>