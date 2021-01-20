В Приднестровье продлили действие карантина до 1 апреля

Ограничительные меры из-за пандемии в регионе продлевали не раз, и связано это было с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – Sputnik. Действие карантинных мер в Приднестровье продлено до 1 апреля. Решение было принято на заседании законодательного собрания региона.

"Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, предлагается продлить срок действия карантина", – пояснил начальник Контрольно-правового управления МВД Приднестровья.

После подписания принятого закона продолжатся ограничительные меры. Это масочный режим, социальная дистанция, штрафы за нарушение карантина, особый порядок пересечения границы и другие меры.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, на пленарном заседании приднестровские депутаты подняли вопрос вакцинирования от коронавируса. Отмечалось, что у Приднестровья есть договоренность с Россией о предоставлении вакцины.

"Россия подтвердила направление нам вакцины. Было пленарное заседание в Госдуме, где спецпредставитель ГД РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин выступил с обращением о поддержке приднестровцев в вакцинировании. Также подписано соглашение с партией "Единая Россия". Есть договоренности с депутатами Госдумы, представляющими интересы приднестровцев в российском парламенте", – отметила зампред законодательного собрания Галина Антюфеева.

Тема вакцинации также обсуждалась во время визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву на встрече с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Дата поступления вакцины будет известна позже. Планируется, что первые 30 тысяч доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур.

Режим чрезвычайного положения был введен в Приднестровье 17 марта 2020 года. С середины июня действуют карантинные ограничения. Они неоднократно продлевались.

По данным МВД на утро 20 января, в регионе зафиксировано 27 955 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели 19 668 человек, умерли 562.

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