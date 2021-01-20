И.о. главы Минздрава: как в Молдову будут поставлять вакцину от COVID-19

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Агентство по медикаментам и медицинским изделиям Молдовы готово зарегистрировать вакцину от COVID-19, которая поступит в страну. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, госсекретарь Татьяна Затык на заседании правительства в среду.

"Мы сообщили по платформе COVAX и через дипломатические источники, что бенефициаром получения грантов будет Министерство здравоохранения, чтобы была возможность освобождения от таможенных пошлин", – уточнила Затык.

По ее словам, 15 января Минздрав передал весь пакет необходимых документов для получения объемов вакцины, которые были установлены в рамках платформе COVAX. Как отметила и.о. министра, речь идет об объемах, которых будет достаточно для 20% населения страны, в том числе граждан, проживающих на территории Приднестровья.

Ранее Затык заявляла, что Молдова может получить первую партию вакцины от COVID-19 до конца января с возможностью начать ее использование с февраля 2021-го.

На первом этапе прививки сделают работникам медицинского сектора, а также получателям услуг социальной помощи. На втором предполагается вакцинация граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, сотрудников силовых структур, оборонного сектора, правоохранительных органов, представителей пенитенциарной системы. На третьем прививки будут делать всем остальным гражданам вне зависимости от возраста, которые не были включены в первые два этапа.

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