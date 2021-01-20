У и.о. главы Минсельхоза Молдовы подтвердился COVID-19

Еще один чиновник инфицирован коронавирусом. Речь идет об и.о. главы Минсельхоза. Сейчас Ион Пержу находится на самоизоляции. По его словам, "все протекает нормально".

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. У исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Иона Пержу подтвердился коронавирус. Об этом объявили на заседании правительства в среду.

"Господин Пержу, как можно скорее выздоравливайте. Ждем вас. Хочу открыть вам небольшую тайну, это заседание правительства мы планировали организовать с физическим присутствием. Но так как вы находитесь в самоизоляции, решили продолжить проводить встречи в онлайн формате, чтобы и у вас была возможность быть рядом с командой", – сказал и.о. главы камбина Аурелиу Чокой, обращаясь к Пержу.

И.о. главы Минсельхоза сообщил, что "все протекает нормально".

"Надеюсь, что на следующей неделе вернусь в рабочий кабинет", – сказал Пержу.

Чокой отметил, что хорошо понимает, через какие трудности сейчас проходит его коллега.

"У меня был дважды такой опыт", – добавил и.о. премьера.

Кто из официальных лиц переболел COVID-10

Ранее коронавирусную инфекцию перенесла спикер законодательного органа Зинаида Гречаная.

Переболели COVID-19 и многие законодатели, и некоторые министры. Вирус был подтвержден в октябре у парламентария Андриана Канду, а до этого — у его коллеги Григоре Репещука.

Коронавирусной инфекцией заражались и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Переболел и министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Также COVID-19 переболел экс-премьер Ион Кику.

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