Из Кишинева в Ростов-на-Дону: в посольстве России заявили о запуске чартеров

В дипмиссии пояснили, с какой периодичностью будут выполняться рейсы из молдавской столицы в город на Дону.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. С 29 января авиакомпания S7 Airlines запускает чартерные рейсы из Кишинева в международный аэропорт Ростова-на-Дону "Платов". Об этом сообщается на официальной странице посольства России в Молдове в Facebook.

Рейсы будут выполняться с периодичностью один раз в неделю – в ночь с пятницы на субботу, вылет в 01.30 и прибытие в 05.05 по местному времени.

"Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании, в представительстве авиаперевозчика в Кишиневе (улица А. Пушкина, 24, вход со стороны улицы В. Микле, понедельник-пятницу с 09.00 до 18.00), а также через сеть агентств Молдовы. Контактные телефоны: + 373 22 233440, + 373 22 233585 (офис в Кишиневе), +373 68783888 (представительство в аэропорту)", – уточнили в дипмиссии.

В посольстве обратили внимание, что въезд в Россию иностранных граждан по-прежнему регулируется распоряжением правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р.

"Российские граждане, прибывающие домой, должны заполнить "Анкету для прибывающих авиарейсами в Россию для пересечения границы" на борту самолета либо в электронном виде ("Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию"), а также в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной электронной форме. При этом до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", – уточнили в дипмиссии.

Источник пояснил, что иностранные граждане, у которых есть основания на въезд в Россию, при пересечении российской госграницы обязаны предъявить медицинский документ (на русском или английском языках) об отсутствии заболевания COVID-19, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ.

"Посольство продолжит информировать о развитии ситуации с возобновлением регулярного авиасообщения", – заключили в дипмиссии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova